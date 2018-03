Alle Probleme im Griff?

Anzeige

Welche Rolle spielt das Thema Doping?

Das Thema beschäftigt vor allem die westliche Presse. Die russischen Medien steigen nur vereinzelt auf die Debatte über mögliche Vergehen im Fußball ein. Dabei hatte Vizeregierungschef Witali Mutko kürzlich eingeräumt, dass gegen zwei russische Fußballer ermittelt werde. Im McLaren-Report gibt es Anschuldigungen, die aber nicht so hohe Wellen schlagen wie die Vorwürfe gegen Leichtathleten und Wintersportler.

Muss man Angst vor Hooligan-Gewalt haben?

Die russischen Behörden versuchen, westlichen Fans mit allen Mitteln die Ängste zu nehmen. Bei der WM sollen Tausende Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Die Organisatoren verweisen auf die Fan-ID, die jeder Zuschauer neben einem Ticket braucht, um ins Stadion zu gelangen. Vor Ausgabe der Fan-ID werden Antragsteller einem Sicherheitscheck unterzogen. Zudem haben die Behörden eine Liste mit Hunderten bekannten Hooligans erstellt, die nicht zu den Spielen kommen dürfen. So versucht Russland, mögliche Gefährder kalt zu stellen. Die grässlichen Szenen der EM 2016 dürfen sich nicht wiederholen.

Was ist übriggeblieben von den Korruptionsvorwürfen um die WM?

Als die Fifa im vergangenen Sommer den Garcia-Report zur WM-Vergabe an Russland 2018 und Katar 2022 veröffentlichte, fühlten sich die Gastgeber von allen Vorwürfen reingewaschen. Ungereimtheiten, ja, kleinere Vergehen wie Gefälligkeiten der Kategorie Theaterkarten für Fifa-Funktionäre, ja, aber keine Bestechung im großen Stil. Was im speziellen Fall der russischen Bewerbung als Geschmäckle blieb, war die Tatsache, dass die Computer des Bewerbungskomitees nach dem Zuschlag 2010 vernichtet wurden – und damit auch mögliche Beweise? Fakt bleibt jedoch auch: Im damaligen Fifa-Klima wurde Fair Play von praktisch allen WM-Bewerbern ignoriert.

Können sich Fans auf faire Preise in Russland verlassen?

Die Behörden versuchen, Preistreiberei zu vermeiden. So hat der Verbraucherschutz Dutzende Hotels im Visier, die ihre Zimmerpreise zur WM um ein Vielfaches erhöhen wollten. Auch hat Präsident Wladimir Putin Strafen verhängt für den illegalen Verkauf von Tickets. Dennoch dürften die Kosten für ausländische Fans höher ausfallen als für Russen.

Wie komme ich noch an Tickets?

4,9 Millionen Ticket-Anfragen gingen bei der Fifa bislang für die 64 Spiele schon ein. 338 414 davon aus Deutschland. Die erste Phase der zweiten Verkaufsperiode wurde am 31. Januar beendet. Vom 13. März an können sich Fans via Fifa-Homepage bis zum 3. April wieder bewerben, dann entscheidet der Eingang der Bestellung über den Zuschlag und nicht das Los. Die speziellen Kontingente für die deutschen Spiele laufen über den DFB.

