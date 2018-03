Allein die Leistung zählt

Anzeige

Frankfurt.Marco Reus muss weiter auf sein Länderspiel-Comeback warten – noch viel überraschender aber kommt beim Endspurt zur WM das aktuelle Nationalmannschafts-Aus für Mario Götze. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet in den ersten Fußball-Länderspielen des WM-Jahres am 23. März in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien überraschend auf den umjubelten WM-Finaltorschützen von 2014. Götze steht drei Monate vor dem WM-Start in Russland plötzlich im Abseits – und auch bei Borussia Dortmund muss der 25-Jährige harte Kritik einstecken.

„Ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang – da war gar nichts zu sehen“, sagte BVB-Coach Peter Stöger nach dem blamablen Europa-League-Aus in Salzburg zu Götze.

Höchste Ansprüche

Löw kommentierte den Verzicht auf den Offensivmann nicht, formulierte aber deutlich die allgemeinen Ansprüche an seine WM-Kandidaten: „Für uns stehen Erfolg und Leistung über allem. Wir wollen sehen und spüren, dass die Spieler diesen Zielen alles unterordnen und dafür alles geben.“ Götze war nach seiner Stoffwechselerkrankung erst im November ins Nationalteam zurückgekehrt. Beim 28-Minuten-Comeback gegen Frankreich hatte der Dortmunder mit einem feinen Trick den 2:2-Ausgleich von Lars Stindl vorbereitet. Den formschwachen Gladbacher nominierte Löw nun wieder.