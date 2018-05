Als Nummer 1 – oder gar nicht

Anzeige

Eppan.Den entspannten Sonntag mit Yoga, Mountainbike und Hotelpool konnte Manuel Neuer in der Südtiroler Bergwelt genießen. Besser hätte die Startphase im WM-Vorbereitungslager für den Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft nicht laufen können. Der Ausnahmetorhüter Neuer stellte sich nach acht Monaten Verletzung auf dem Trainingsplatz nicht nur in erstaunlicher Verfassung vor. Auch eine MRT-Kontrolluntersuchung in Bozen zeigte keine Auffälligkeiten am dreimal gebrochenen linken Mittelfuß. Und sein Chef Joachim Löw überraschte in Eppan mit einer Grundsatzentscheidung: Weltmeister Neuer wird in Russland als Nummer 1 auflaufen – oder gar nicht.

Der Zeitpunkt von Löws Ansage dürfte auch Neuers Stellvertreter Marc-André ter Stegen verblüfft haben. Der Profi vom FC Barcelona war erst einen Tag vor dem klaren Votum des Bundestrainers pro Neuer nach Eppan gekommen. „Ich hätte volles Vertrauen“, versicherte der Bundestrainer ter Stegen in der ARD für den Fall, dass bei seiner Nummer 1 im Ringen um das Wettkampf-Comeback doch noch etwas passieren könnte. Doch WM-Neuling ter Stegen wisse auch, „wenn Manuel gesund ist, hat er einen kleinen Vorteil“. Manager Oliver Bierhoff drückte es im ZDF-Interview am Wochenende noch klarer aus: Der 26-jährige ter Stegen „wusste von Anfang an Bescheid, in welcher Position er ist“.

Löw ruht in sich

Für Löw läuft die bisherige Vorbereitung auf das WM-Abenteuer in Russland so, „wie ich mir das vorstelle“. Der Südbadener ruht vor seinem sechsten großen Turnier als Bundestrainer in sich. Alle Spieler bis auf Jérôme Boateng sind inzwischen körperlich „auf einem Level“, wie Löws Assistent Marcus Sorg zufrieden berichtete. Dazu exportierte Toni Kroos mit seinem vierten Champions-League-Sieg ein weiteres Stück Optimismus ins Südtiroler DFB-Teamhotel. Der Real-Madrid-Star übermittelte nach dem Endspielsieg gegen den FC Liverpool seinen Daumen drückenden DFB-Kollegen am TV-Schirm: „Wir wollen unseren Titel in Russland verteidigen.“