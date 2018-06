Auftaktspezialisten lassen hoffen

Anzeige

Auftaktgegner Mexiko – was erwartet den Weltmeister?

„Das wird ein schwieriges Spiel. Wir wissen, dass Mexiko sehr aggressiv nach vorne verteidigt. Sie werden uns alles abverlangen“, warnte der Bundestrainer vor dem Weltranglisten-15. Zwar schlug ein deutsches Perspektivteam die Lateinamerikaner im Halbfinale des Confed Cups im vergangenen Sommer 4:1 – aber dieses Resultat besitzt für die Partie im 81 000 Zuschauer fassenden Luschniki-Stadion in Moskau keinerlei Relevanz mehr. Die Begegnung gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner wird für den weiteren Turnierverlauf richtungsweisend sein.

Steht Mesut Özil am Sonntag in der Startelf?

Davon ist stark auszugehen – trotz oder gerade wegen der Erdogan-Debatte, zu der der Arsenal-Star beharrlich schweigt. Der filigrane Passgeber ist ein zentraler Baustein im WM-Titelplan des Bundestrainers, auch wenn er bei einigen Fans umstritten ist. Wenn Özil dabei ist, spielte er unter Löw auch von Beginn an. In seinen 90 Länderspielen lief er 83-mal in der Startelf auf, in seinen 14 WM-Spielen ebenfalls. Außerdem hat Löw mit großer Sicherheit keine Lust, die Erdogan-Debatte neu zu entfachen, wenn er Fragen beantworten müsste, warum sein „Lieblingszögling“ (Deutsche Presse-Agentur) nur auf der Bank gesessen hat.

Wie wird die Startelf gegen Mexiko grundsätzlich aussehen?

Die deutsche Achse steht – und sie wird hauptsächlich durch die verbliebenen Pfeiler des Weltmeister-Teams von 2014 gebildet. Torwart Manuel Neuer, die Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng, Sami Khedira und Toni Kroos im defensiven Mittelfeld, vorne Özil und Thomas Müller – ohne sie geht es weiterhin nicht. Auf den Außenverteidigerpositionen haben sich Joshua Kimmich (rechts) und Jonas Hector (links) festgespielt, im Angriff ist Confed-Cup-Torschützenkönig Timo Werner gesetzt. Offen ist einzig die Besetzung der linken offensiven Außenbahn: Hier hat Marco Reus gute Chancen, Julian Draxler aus der ersten Elf zu verdrängen.

Wo liegen die Knackpunkte, um den Titel zu verteidigen?

Ein intakter Teamgeist bildete die Basis für den Triumph in Brasilien – das wird auch diesmal nicht anders sein. Vor vier Jahren kassierte die deutsche Auswahl in der kompletten K.o.-Phase nur zwei Gegentreffer: „In der Defensive werden Titel gewonnen“, ist deshalb nicht nur eine Phrase. Welt-Torwart Neuer müsste nach den letzten Eindrücken spätestens im Achtelfinale wieder in Topform sein, die auch Hummels und Boateng als zentrales Abwehrbollwerk benötigen werden.

Im Angriff muss Löw hoffen, dass entweder Neuling Werner, Routinier Müller oder Rückkehrer Reus für die nötigen Tore sorgen. Bei der EM 2016 war Mario Gomez mit mickrigen zwei Treffern bester deutscher Schütze – eine solche Quote würde in Russland wohl mit ziemlicher Sicherheit nicht für den Titel genügen.

