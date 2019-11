Auslosung droht zu einer Farce zu werden

Düsseldorf/Mannheim.Früher war der Tag der Auslosung der EM-Vorrundengruppen fast so aufregend wie das Auftaktspiel des eigenen Teams beim Turnier. 2012, bei der letzten Europameisterschaft mit 16 Mannschaften, bekam es die deutsche Auswahl in der Vorrunde mit Portugal, Holland und Dänemark zu tun – da besaß jedes Duell sofort K.o.-Charakter.

Diese Spannung haben die zuständigen Funktionäre beim Europäischen Fußballverband (Uefa) mittlerweile eliminiert. Wenn am 30. November in Bukarest 20 von 24 qualifizierte Teams sechs Gruppen zugeteilt werden, hat das mit einer Auslosung im klassischen Sinn kaum noch etwas zu tun. Manche Kritiker sprechen schon von einer Farce. „Ich habe mich mit dem Modus bisher noch nicht beschäftigt. In der Tat ist das nicht alles ganz so einfach“, sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 4:0-Erfolg gegen Weißrussland in Mönchengladbach am Samstagabend.

Die Idee eines paneuropäischen Turniers mit zwölf Gastgeberstädten hat den Modus derart verkompliziert, dass schon vor der Zeremonie in der rumänischen Hauptstadt mehr im Vorfeld festgelegt ist als letztlich ausgelost wird. Das liegt primär daran, dass jedes qualifizierte Gastgeber-Team logischerweise in der „eigenen“ Gruppe spielen soll: Zum Beispiel Spanien und Irland in Gruppe E mit den Austragungsorten Bilbao und Dublin, Deutschland in Gruppe F, die in München und Budapest ausgetragen wird.

Das bedeutet für die DFB-Elf, dass sie auf keinen Fall auf einen der anderen Gastgeber treffen kann (siehe Infobox) und Ungarn als Gruppengegner bereits feststeht – sollte sich der WM-Finalgegner von 1954 mit einem Sieg am Dienstag in Wales für das Turnier qualifizieren. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit trifft die deutsche Auswahl in der Vorrunde auch auf die bereits qualifizierte Ukraine, für die Stand jetzt nur noch die Gruppen B oder F übrigbleiben würden, wenn sich alle Gastgeber-Teams – außer dem schon jetzt ausgeschiedenen Aserbaidschan – auch tatsächlich das EM-Ticket sichern. Da Gruppe B aber im russischen St. Petersburg spielt, wo die Ukraine aufgrund der politischen Spannungen zwischen beiden Ländern auf keinen Fall antreten soll, bliebe für die Osteuropäer nur noch Gruppe F übrig – und der zweite deutsche Gegner stünde ebenfalls bereits fest, bevor auch nur eine Loskugel gezogen ist.

Abgeschlossen wird das Verfahren ohnehin erst Ende März 2020, wenn acht Länder in den über die Nations League ermittelten Play-offs die letzten vier EM-Teilnehmer ausspielen. Möglicherweise könnte dann sogar noch eine zweite Auslosung nötig werden. Etwa, wenn politisch heikle Duelle drohen. Früher war das alles viel einfacher.

