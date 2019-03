Außenseiter – laut Statistik

Berlin.Das letzte Spiel gegen Estland war vor knapp 80 Jahren. Nun ist die baltische Auswahl ein Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation – neben Nordirland und Weißrussland. Kann eines der Teams die DFB-Elf tatsächlich ärgern?

Deutschland oder die Niederlande – das dürfte das Duell um den ersten Rang in der EM-Qualifikationsgruppe C werden. Mit dem Klassiker gegen das Oranje-Team startet die deutsche Fußball-Nationalelf am Sonntag in die Qualifikation. „Wir sind beim Auswärtsspiel in Holland nicht der Favorit“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff vor dem Auftakt in Amsterdam. Nachdem Oranje die Europameisterschaft 2016 und die Weltmeisterschaft 2018 verpasste, gehört der Rivale aus dem Nachbarland inzwischen wieder zu Europas Topklasse.

Der Modus für die Direkt-Tickets zur EM ist einfach. Alle Gruppensieger und Gruppenzweite aus den zehn Gruppen sind im kommenden Sommer bei der Endrunde dabei. Unter Löw wurde die DFB-Elf vor der EM 2012 und der EM 2016 in ihrer Qualifikationsrunde Erster. Für das Turnier 2008 reichte der zweite Platz hinter Tschechien.

Schon am Donnerstag sind die drei übrigen deutschen Gruppengegner Nordirland, Estland und Weißrussland gefordert. Die Duelle mit der DFB-Elf folgen in einigen Wochen, allerdings wird dann für die drei Außenseiter wohl nicht viel zu holen sein – zumindest wenn man der bisherigen Statistik vertraut.

Nordirland

Spielbilanz: Deutschland und Nordirland traten bisher 17 Mal gegeneinander an. Davon gewann das DFB-Team elf Partien. Die letzten beiden Siege stammen aus der Qualifikation für die WM 2018. Vier Mal trennten sich die Teams unentschieden. Ganze zwei Partien verlor die deutsche Auswahl – 1982 und 1983 –, als noch kein aktueller Nationalspieler überhaupt geboren war. Diese beiden Niederlagen hätten die DFB-Elf fast die Qualifikation für die EM gekostet.

Realistisch betrachtet auch der nordirische Trainer Michael O’Neill die Chancen seines Teams: „Es gibt einen großartigen Spirit in der Mannschaft, aber wir sind uns der Herausforderungen angesichts der Qualität der gegnerischen Teams sehr bewusst.“

Bilanz bei großen Turnieren: Bei der letzten EM erreichte Nordirland das erste Mal die Endrunde und kam bis ins Achtelfinale. Die letzte WM-Teilnahme war 1986.

Fifa-Rang: 36 (Stand: 7. Februar 2019)

Weißrussland

Spielbilanz: Genau einmal spielte die DFB-Elf bisher gegen Weißrussland. Ein Freundschaftsspiel war es, vor knapp elf Jahren, auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Auf dem offiziellen Programm des Spiels warb der DFB mit dem damaligen Nationalspieler Miroslav Klose, der auch den ersten Treffer der Partie erzielte. Am Ende hieß es allerdings 2:2-Unentschieden – und das, obwohl die deutsche Nationmannschaft mit 2:0 geführt hatte.

Die meisten Kicker des aktuellen Teams von Trainer Igor Kriuschenko verdienen ihr Geld im eigenen Land oder in Russland.

Bilanz bei großen Turnieren: Seit 1992 nimmt Weißrussland an Qualifikationen zu Europa- und Weltmeisterschaften teil, konnte dabei aber noch nie die Endrunde eines Turniers erreichen. Allerdings qualifizierte sich das Team für das olympische Fußballturnier 2012 in London. Dabei kam für die weißrussische Mannschaft das Aus schon in der Vorrunde.

Fifa-Rang: 78

Estland

Spielbilanz: Die bislang einzigen Duelle zwischen Deutschland und Estland gab es in den 1930er Jahren. Alle drei Partien gewann das deutsche Team. Die estnische Mannschaft wird seit 2016 von Martin Reim trainiert, der mit 157 Spielen auch estnischer Rekord-Nationalspieler ist. Die meisten Profis kicken in der eigenen Liga.

Bilanz bei großen Turnieren: Estland spielte 1994 seine erste WM-Qualifikation – sie endete auf dem letzten Platz der Gruppe. Von einer Qualifikation für ein großes Turnier war die Mannschaft auch danach bislang immer recht weit entfernt.

Fifa-Rang: 96

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019