Bärenstarker 1,93-Hüne

Amsterdam.Die deutschen Nationalspieler sind gewarnt. Mit Mannschaftskapitän Virgil van Dijk hat Oranje nicht nur einen der besten Innenverteidiger der Welt in den eigenen Reihen, der 27-Jährige ist auch torgefährlich. Van Dijk traf schon in den letzten beiden Partien gegen Deutschland im Oktober (3:0) und November (2:2) und erzielte am Donnerstag beim 4:0 gegen Weißrussland einen Treffer.

Der 1,93 Meter große Hüne vom FC Liverpool spielt auch mit seinem Verein eine bärenstarke Saison. Und so haben vor dem Duell in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam vor allem die Bayern-Profis um Manuel Neuer und Niklas Süle frische, unschöne Erinnerungen an Van Dijk. Der Niederländer steuerte vor weniger als zwei Wochen ein Tor zu Liverpools 3:1-Sieg in München bei, der die Champions-League-Träume der Bayern beendete. Dadurch nehme „sein Heldenstatus fast mythische Ausmaße an“, schrieb die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“.

An der Ligaspitze

Mit dem Verein von Trainer Jürgen Klopp steht der Innenverteidiger momentan an der Spitze der Premier League. Der schärfste Konkurrent und Titelverteidiger Manchester City hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Es ist der spannendste Zweikampf seit Jahren in Englands Spitzenliga. Und der Mann aus Breda, der – nach Stationen beim FC Groningen und bei Celtic Glasgow – vor zwei Jahren als damals teuerster Verteidiger der Welt vom FC Southampton kam, hat daran maßgeblichen Anteil.

Seinen Trainer Klopp, der ihn nach Liverpool holte, bringt van Dijk beinahe jede Woche zum Schwärmen. „Ich könnte ein Buch schreiben über seine Fähigkeiten, seine Stärke, wie sehr ich ihn mag“, sagte Klopp kürzlich. Britische Medien spekulieren, der Innenverteidiger könne im April von der englischen Professional Footballers’ Association die renommierte Auszeichnung als „Spieler des Jahres“ bekommen. Und um dem Interesse anderer Topclubs zuvorzukommen, soll er schon bald zum Topverdiener aufsteigen.

Van Dijks Nationalcoach Ronald Koeman hatte ihn 2015 nach Southampton gelotst. Im Gegensatz zu Klopp ist Koeman wohl einer der schärfsten Kritiker. „Virgil muss sich verbessern“, sagte er vor ein paar Monaten, „nicht viel, aber manchmal ist er zu lässig. Das muss sich ändern.“ Vollprofi van Dijk nahm die Kritik an und lobte seinen Coach. „Es ist richtig, dass er das sagt. Er will uns besser machen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019