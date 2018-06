„Das ging ins Persönliche“

Anzeige

Trotz der 0:1-Niederlage gegen Mexiko ist die Stimmung beim deutschen WM-Team im Urlaubsparadies Sotschi aufgelockert. Die sportliche Situation ist aber noch immer ernst: Am Samstag gegen Schweden muss ein Sieg her, ansonsten ist die Mission Tit

In der Mannschaft wurde nach dem Mexiko-Flop viel diskutiert. Wie ist die Stimmung aktuell?

Gomez: Es wurde von außen nicht viel dafür getan, um eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wir versuchen, kühlen Kopf zu behalten. Viele Favoriten haben sich im ersten Spiel schwergetan, auch wenn das keine Ausrede sein soll. Wir dürfen nicht schwarzsehen und müssen weiter an uns glauben.

Wie muss man sich die interne Analyse der Niederlage gegen Mexiko vorstellen?

Gomez: Für uns sind die Punkte, die wir gegen Mexiko gesehen haben, normalerweise nach zwei oder drei Tagen abgehakt, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Wir haben viel untereinander und mit den Trainern gesprochen. Das ist jetzt auch ein spezielles Highlight für die Medien, weil so ein negatives Highlight dann eher mal im Fokus steht. Wir als Team wissen, worauf es gegen Schweden ankommt, das werden wir versuchen, umzusetzen.

Sie sind der älteste Spieler im deutschen Aufgebot. Wie nehmen Sie Einfluss in so einer schwierigen Situation?

Gomez: Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Jeder weiß, was unsere Fehler im ersten Spiel waren.

Die Mannschaft ist für den verkorksten WM-Start hart kritisiert worden.

Gomez: Jeder darf sagen, was er will. Nach dem Spiel gegen Mexiko war es aber schon sehr markant, dass es nach so einer schmerzlichen Niederlage schnell ins Persönliche übergeht. Wir als Team müssen das abschütteln. Man kann kritisieren, man kann Dinge ansprechen, aber mir kommt es so vor, als hätten einige nur auf eine schlechte Partie von uns gewartet, um dann ein paar Spieler hops nehmen zu können. Das finde ich nicht gut.

Was meinen Sie konkret?

Gomez: Man kann schreiben, wir haben Scheiße gespielt, dass wir als Team versagt haben, dass wir nicht genug gelaufen sind. Aber nach einem Spiel persönlich zu werden, das fand ich nicht korrekt. Jeder, der so etwas schreibt, muss das mit sich selbst ausmachen. Wir als Team müssen schauen, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen. Diese Diskussionen gibt es nicht, wenn du Erfolg hast, dann interessiert es keinen. Wenn der Misserfolg da ist, kommt es auf den Tisch. Ich habe am Mittwochabend Spanien gegen Iran gesehen, eine tolle Mannschaft. Als Spanien bei der Weltmeisterschaft 2014 als Titelverteidiger sang-und klanglos nach der Vorrunde ausgeschieden ist, würde es mich interessieren, ob ihr auch geschrieben habt, ob Sergio Ramos ein Verlierer oder ein Blinder ist.

Glauben Sie denn daran, dass es die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigen wird?

Gomez: Das ist die Hoffnung und das Ziel, genau.

Wie sehen Sie Ihre Chancen, gegen Schweden in der Startelf zu stehen?

Gomez: Da wird es niemals in meinem restlichen Leben eine andere Aussage dazu geben, wie ich sie bisher getätigt habe.

Der ehemalige Fußballreporter Waldemar Hartmann hat in einer Fernsehdiskussion gesagt, „mit eineinhalb Stürmern gewinnt man keinen Krieg“. (Er meinte Werner als einen, Gomez als halben, Anmerkung der Redaktion) Außerdem hat er behauptet, Sie seien auch mit drei Minuten Einsatzzeit zufrieden. Was sagen Sie dazu?

Gomez: Das interessiert mich nicht – nicht mehr! Es darf jeder sagen, was er will.

