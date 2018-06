Das große Missverständnis

Anzeige

Aber die um sich greifende Dünnhäutigkeit, mit der auch sachlich fundierte Kritik in den Qualitätsmedien – die nach der schwachen Darstellung gegen Mexiko absolut geboten war –, als lästig abgetan wird, steht für einen bedenklichen Trend. „Wir sitzen doch alle in einem Boot“, heißt der regelmäßig gesagte Satz der Vereinsmanager in Richtung Reporter, der den gängigen Tenor wiedergibt. Richtig ist: Sicher segeln Journalisten und Clubs beziehungsweise der DFB auf dem gleichen See, aber in getrennten Booten mit unterschiedlichen Zielen.

Der ehemalige Nationaltorwart Bodo Illgner hat zu der Thematik in der Sendung „Doppelpass“ auf Sport1 am vergangenen Sonntag Vernünftiges gesagt: „Spieler wie Kroos oder Kimmich glauben, Journalisten und Experten müssten immer nur loben und alles unterstützen.“ Das ist aber nicht der Auftrag der Medien, auch nicht bei einer mittlerweile als nationale Mission völlig überhöhten Fußball-Weltmeisterschaft. Es geht um kritische Begleitung, faire Einordnung, immer mit der notwendigen Distanz.

Die Muster ähneln sich. Bei der Handball-EM im vergangenen Januar berichteten etliche Zeitungen – darunter diese – über atmosphärische Spannungen zwischen Trainer Christian Prokop und Teilen seiner Mannschaft. Das war wichtig, um zu verstehen, warum das Nationalteam bei dem Turnier sportlich unter seinen Möglichkeiten blieb. Der Reflex war allerdings der Gleiche. „Ich hoffe nicht, dass aufgrund des medialen Drucks eine vorgefertigte Meinung in den Köpfen herrscht“, beschwerte sich Prokop damals über die völlig korrekte und faire Berichterstattung.

„Schleichende Entfremdung“?

Im Fußball sind die Befindlichkeiten noch ausgeprägter. Der „Münchner Merkur“ hat in diesen WM-Tagen in einer lesenswerten Analyse eine „schleichende Entfremdung“ zwischen Fans und DFB-Team attestiert. „Die Selbstinszenierung der Nationalmannschaft ist für viele, die ja eigentlich ihre Sympathisanten sind, kaum noch zu ertragen“, heißt es dort, nicht ohne Beispiele für die wachsende Abgehobenheit von den Fans anzuführen: „’Die Mannschaft’-Markengetue, Best Never Rest und #zssmn oder ein zweiwöchiges Trainingslager, bei dem man nicht ein einziges Mal die Türen für die Urlauber vor Ort öffnet.“ „Spiegel Online“ nahm kurz danach die aktuelle Spielergeneration kritisch unter die Lupe: „Es gibt keine Lieblinge mehr, keine Spieler, die das Herz der Fans erreichen.“

Vielleicht liegt es also gar nicht an zu kritischer Berichterstattung in den Medien nach einem verlorenen WM-Spiel? Vielleicht liegt ja etwas viel Grundsätzlicheres im Argen zwischen den Menschen im Land und ihrem Fußball-Team?

