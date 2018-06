Das Kopfkino des Thomas Müller

Im Kopfballduell: Gegen Mexiko fiel Thomas Müller unter die Kategorie „Totalausfall“. © dpa

Moskau/Watutinki.Neulich hat Thomas Müller einen interessanten Einblick in sein Innenleben gegeben. Nach schwachen Spielen falle es ihm „eindeutig“ schwerer einzuschlafen, bekannte er: „Wenn es nicht gut lief, gehe ich in die Analyse.“ Dann schaut er sich im Bett auf der individuell zugeschnittenen Spieler-App auf seinem Handy „die signifikanten Szenen noch einmal genau an. „Ich bin müde, liege im Bett, dann

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3886 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018