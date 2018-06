Das Tor seines Lebens

Anzeige

Sotschi.Natürlich ist Toni Kroos hinterher gefragt worden, wie er das gemacht hat. Dieses Tor seines Lebens, dieses Meisterwerk einzigartiger Schusstechnik, mit dem er die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der fünften Minute der Nachspielzeit wieder zum Leben erweckte bei diesem bis dahin so vermurksten Welt-Turnier in Russland. „Wir haben uns erst einmal die Situation angeschaut und geguckt, wie der Ball liegt. Es war im Spiel schon so, dass hohe Flanken meistens rausgeköpft wurden. Das lief für die Schweden relativ einfach“, berichtete Kroos von den Sekunden vor dem Freistoß. „Marco“, fuhr er fort, „wollte erst direkt schießen. Da habe ich gesagt: ,Nö, davon bin ich nicht überzeugt.‘ Dann haben wir uns für den Weg entschieden, den Ball für einen besseren Schusswinkel etwas anzuspielen und dann zu schießen.“

DFB-Splitter Mit Freizeit und Familienbesuchen hat Joachim Löw seine Last-Minute-Sieger nach der Rückkehr im Morgengrauen in das WM-Stammquartier von Watutinki belohnt. Erst für den frühen Sonntagabend setzte der Bundestrainer „eine leichte Regenerationseinheit“ an. Den Rest des Tages erhielten die Spieler frei. Viele Familienmitglieder und Verwandte wurden im Teamhotel erwartet. Nach dem dramatischen DFB-Erfolg über Schweden haben viele Prominente die DFB-Elf gefeiert. „I love you, Toni Kroos“, twitterte der britische Pop-Star Robbie Williams. Basketball-Legende Dirk Nowitzki schrieb bei dem Kurznachrichtendienst einfach nur: „Toniiiiiiiiiii“. Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko meinte: „Das war Willenskraft pur. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.“ Der russische Ex-Bundesligaprofi Sergej Kirjakow ist nun von der Titelverteidigung des DFB-Teams überzeugt. „Diese willensstarke Leistung wird die Deutschen wachrütteln. Im Achtelfinale werden sie einen ganz anderen Fußball spielen – und den Titel schließlich verteidigen. Als einzige Konkurrenten sehe ich noch Frankreich und Brasilien“, sagte der ehemalige Spieler des Karlsruher SC.

Der Rest ist schon jetzt ein Stück deutsche Fußballgeschichte. Kroos tippte an, Reus stoppte den Ball, Kroos’ formvollendeter Schlenzer aus spitzem Winkel schlug zum siegbringenden 2:1 im Winkel des schwedischen Tores ein. Der Geniestreich des Mittelfeld-Organisators von Real Madrid bewahrte den Weltmeister davor, im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (Mittwoch, 16 Uhr) auf Schützenhilfe fürs Weiterkommen angewiesen zu sein – ein Sieg mit zwei Toren Unterschied reicht jetzt auf jeden Fall fürs Achtelfinale.

Löw: „Das war ein Signal“

Im entscheidenden Moment übernahm Kroos die Verantwortung und wurde seiner Rolle als neuer Anführer dieses DFB-Teams gerecht. Die Geschichte dieses denkwürdigen Spiels mit all seinen verrückten Wendungen ist vor allem die Geschichte des Hochbegabten aus Greifswald. Nach gutem Beginn verfiel auch Kroos in die alten Muster des Mexiko-Spiels. Sein Fehlpass leitete das schwedische 1:0 durch Ola Toivonen (32.) ein. „Das muss ich auf meine Kappe nehmen“, gestand er. Die deutsche Auswahl stand nach der ersten Halbzeit vor dem Untergang – dem ersten Vorrunden-Aus bei einer WM in ihrer Geschichte.