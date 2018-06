„Das war außergewöhnlich“

Anzeige

Werner: Wer diese Spieler kennt – sie haben schon so viel in ihrer Karriere gewonnen –, die wollen hier nicht schon in der Vorrunde ausscheiden. Das wäre auch für sie persönlich eine Niederlage. Junge Spieler wie ich müssen sich an diesen Führungspersönlichkeiten orientieren. Alle wissen, um was es geht und sind bereit – um es mal ganz krass zu sagen –, am Samstag um ihr Leben zu kämpfen.

Wie haben Sie selbst Ihr erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft erlebt?

Werner: Die Stimmung war wirklich außergewöhnlich. Das hat Lust auf mehr gemacht, deshalb wäre es schade, wenn es schon nach drei Spielen zu Ende wäre. Aber davon gehen wir auch nicht aus. alex (Bild: dpa)

