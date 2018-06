Der „Boss“ zeigt sich irritiert

Anzeige

Watutinki. Am Sonntag kehrt Jerome Boateng an den Ort zurück, an dem alles begann. Wir schrieben den 10. Oktober 2009, als der junge Innenverteidiger des Hamburger SV an der Seite von Per Mertesacker beim 1:0-Sieg in der WM-Qualifikation im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Russland sein Debüt im DFB-Trikot feierte - und in der 69. Minute gleich mit Gelb-Rot vom Platz flog.

„Daran erinnere ich mich natürlich noch, es war ein besonderes Erlebnis. Wir haben uns für die WM in Südafrika qualifiziert - so negativ war es also trotz meines Platzverweises nicht“, sagte der mittlerweile 29-Jährige gestern im DFB-Quartier in Watutinki. Wenn am Sonntag (17 Uhr/ZDF) die WM in Russland auch für die deutsche Nationalmannschaft mit dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko im Moskauer Luschniki-Stadion beginnt, wird Boateng mit Sicherheit dabei sein. Der aus Berlin stammende Abwehrschrank gehört nach 71 Länderspielen trotz seiner Verletzung kurz vor dem Turnier längst als unverzichtbarer Fixpunkt ins Team des Weltmeisters. „Der Boss“, nennt ihn ehrfürchtig die Boulevardpresse.

„Rhythmus über die Spiele“