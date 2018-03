Anzeige

Stimmung am Boden

Inzwischen ist die Stimmung nicht nur am Zuckerhut im Keller. Nach 14 Jahren linker Arbeiterpartei mit Lula da Silva und Dilma Rousseff an der Spitze ist das Land heruntergewirtschaftet. Statt blühender Landschaften durch Investitionen für WM 2014 und Olympia 2016, die aus Brasilien die Supermacht der Südhalbkugel machen sollten, legte ein gewaltiger Korruptionssumpf das Land trocken. Die Kassen sind geplündert, die Stimmung am Boden, viele Politiker im Gefängnis. Unter dem ungeliebten weil nur nach der umstrittenen Amtsenthebung von Dilma Rousseff ins Amt gekommenen Präsidenten Michel Temer ist zumindest der wirtschaftliche Absturz erst einmal gestoppt. Doch die Gewalt und Kriminalität infolge der gescheiterten Politik der letzten Jahre hat das Land fest im Griff. Der Mord an der linken Menschenrechtlerin Mariella Franco vor ein paar Tagen in Rio lässt Tausende Menschen auf die Straßen gehen.

Mitten im wirtschaftlichen und politischen Niedergang des Landes ist die neuformierte brasilianische Nationalmannschaft derzeit der einzige Silberstreif am Horizont. Denn mit dem neuen Trainer Tite kehrte der Erfolg zurück. Er setzt auf junge Kräfte wie Gabriel Jesus (Manchester City) oder Marquinhos (Paris) die wie der damals verletzte Superstar Neymar beim Halbfinal-Desaster nicht dabei waren. Unter Tite marschierte die zuvor holprig gestartete Selecao durch die WM-Qualifikation. Im Sommer soll in Russland Weltmeister-Titel Nummer sechs her. Nur wenig später stehen in Brasilien Präsidentschaftswahlen an. Nach Jahren der sportlichen wie politischen Niederlagen soll es dann endlich wieder aufwärts gehen. Denn im Moment setzt Brasilien nur noch Hoffnungen in den Fußball.

