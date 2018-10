Die größte Problemzone

Amsterdam. Mark Uth schlich niedergeschlagen zum Mannschaftsbus. Sein Blick ging nach unten, zu seinem Nationalmannschaftsdebüt wollte der Ex-Hoffenheimer nichts sagen. Es war ein bitterer Moment für den 27-jährigen Stürmer mit der Trikotnummer 23. Endlich war sein Traum vom ersten Länderspiel in Amsterdam in Erfüllung gegangen, er hatte sich sehr viel vorgenommen - und dann gab es so eine

...