Paris.Im Pressekonferenzsaal des riesigen Stade der France begegneten sich Joachim Löw und Didier Deschamps kurz vor Mitternacht auf der Treppe. Sie umarmten sich, ehe der deutsche Bundestrainer seinem französischen Kollegen noch mit auf den Weg gab, dass er ihm nur das Beste wünsche. Deschamps bedankte sich, sagte ansonsten aber nichts. Dabei ist es doch momentan insbesondere der deutsche Coach, der durchaus ein wenig Aufmunterung gebrauchen könnte. Denn nach dem 1:2 (1:0) beim Weltmeister droht der DFB-Elf der Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League.

Der Absturz wäre gewiss nicht schön, würde er doch ganz offiziell dokumentieren, dass die Deutschen nicht mehr zu den Besten gehören. Viel wichtiger aber ist, welche Perspektive die Nationalmannschaft hat. Wie soll sich das Team entwickeln? Und vor allem: Wer soll dazugehören? Auf dem Rasen von Saint Denis gab Löw darauf ein paar Antworten. Der Bundestrainer brachte den lange vermissten Mut auf, als er die Jungen wie etwa Leroy Sané, Thilo Kehrer, Niklas Süle und Serge Gnabry brachte. Doch wenig später relativierte der 58-Jährige schon wieder seine Umstellungen. „Die Frage ist immer bei diesen jungen Spielern, ob sie konstant auf diesem Niveau agieren. Das braucht manchmal Zeit. Das kommt auch mit der Erfahrung. Junge Spieler sind logischerweise Schwankungen unterworfen“, sagte Löw und hob zugleich die Bedeutung der Routiniers hervor: „Ich habe immer gesagt, dass wir eine Achse brauchen. Wir haben noch drei, vier Spieler vom WM-Erfolg 2014. Sie haben nicht von heute auf morgen einfach das Spielen verlernt. Es ist eine schwierige Phase für sie. Aber ich bin voller Überzeugung: Man braucht eine gute Mischung gerade bei einem Turnier, wenn es um etwas geht.“ Das waren viele Worte, die ganz konkret aber nichts anderes hießen als: Einen radikalen Umbruch wird es nicht geben.

Um das indirekt zu unterstreichen, lobte der Bundestrainer den dauerhaft kriselnden Thomas Müller: „Er ist ein Antreiber, der mit den jungen Spielern spricht.“ Das reicht also, um jemanden zu nominieren, der sein letztes Turnier-Tor vor vier Jahren schoss. Keine Frage: Der tiefe Fall des DFB-Teams hat Gründe, einer davon heißt Müller. „Wie kann er noch Teil der Nationalmannschaft sein?“, fragte sich deswegen auch der ehemalige französische Auswahlspieler Christophe Dugarry in einem Radio-Interview: „Seit vier oder fünf Jahren ist der Junge nicht gut. Um nicht zu sagen miserabel!“

Video Sport DFB: 5 Erkenntnisse aus dem 1:2 in Frankreich Der couragierte Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich hat Mut gemacht. Die fünf wichtigsten Lehren aus dem 1:2 beim Weltmeister. Der couragierte Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich hat Mut gemacht. Die fünf wichtigsten Lehren aus dem 1:2 beim Weltmeister.

Dugarry lästert über Müller

In Paris verlor der Bayern-Star zumindest seinen Startelf-Nimbus – in die taktische Ausrichtung hätte er auch schlichtweg nicht gepasst. Die DFB-Elf setzte auf Konter und zeigte Umschaltmomente, die man lange nicht mehr von ihr gesehen hatte. Sie agierte schnörkellos und schnell, was den Franzosen zu schaffen machte. „Wir mussten 60 Minuten lang leiden“, sagte Deschamps, dessen Auswahl aber ruhig blieb, deutlich effektiver agierte und schließlich durch einen Doppelpack von Antoine Griezmann (62. und 80.) gewann, nachdem Toni Kroos (14.) das DFB-Team in Front gebracht hatte.

„Das wichtigste Vitamin für eine Mannschaft sind Siege“, machte der französische Trainer den entscheidenden Unterschied neben der Abschlussqualität zwischen beiden Teams deutlich. Der Weltmeister steckt voller Selbstvertrauen. Die Deutschen hingegen zweifeln angesichts einer desaströsen Bilanz im Jahr 2018, in dem in elf Partien nur drei Siege gelangen: Gegen Saudi-Arabien, Schweden und Peru – womit alles gesagt ist.

Löw gab sich dennoch in Paris demonstrativ gut gelaunt. Wohlgemerkt an einem Abend, an dem der Abstieg seiner Mannschaft in der Nations League wahrscheinlicher wurde, weil sie wieder einmal verlor – noch dazu durch einen zweifelhaften Strafstoß. Aber Löw lächelte. Ein bisschen wirkte das schon so, als dass der Südbadener immer noch über den Dingen schwebt, dass er sich unantastbar fühlt – was er innerhalb des DFB wohl auch ist.

Dazu reicht ein kurzer Blick zurück. Im Sommer durfte Bundestrainer Löw den Bundestrainer Löw analysieren. Der Bundestrainer Löw kam dann zu dem Ergebnis, dass der Bundestrainer Löw taktische Fehler gemacht habe, dass er mit einer gewissen Arroganz an das Turnier herangegangen sei. Daraus zog der Bundestrainer Löw die Konsequenz, dass der Bundestrainer Löw weiter im Amt bleibt. Das ist gelebte DFB-Realität – zu der wohl auch ziemlich bald die Gruppe B der Nations League gehören wird.

Um noch ein Endspiel gegen die Niederlande um den Klassenerhalt zu bekommen, dürfen die Franzosen zunächst einmal nicht gegen das Oranje-Team verlieren. Deutschland braucht also Schützenhilfe – nicht umsonst wünschte Löw seinem Kollegen Deschamps also nur das Beste.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018