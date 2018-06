Die lange Suche

Anzeige

Südkorea soll im Gruppenendspiel als erster Gegner das wiedergewonnene Selbstvertrauen der DFB-Elf zu spüren bekommen. Der Spielort Kasan soll daher nicht zur Endstation für den Weltmeister bei der WM in Russland werden.

Sicherheit, auch nach Wechsel

Was im weiteren Turnierverlauf passieren könnte, ist völlig unvorhersehbar. Zwar standen bei Abpfiff gegen Schweden nur noch vier Champions von Rio 2014 auf dem Feld, aber das schließt im Umkehrschluss nicht aus, dass in der K.o.-Phase plötzlich doch wieder die erfahrene Garde die Kohlen aus dem Feuer holen muss. „Ein Turnier ist lang, es kommen unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Spielsituationen“, sagte DFB-Co-Trainer Marcus Sorg am Montag in Watutinki: „Problematisch wird es erst, wenn durch Wechsel Unsicherheit eintritt. Das sehe ich bei uns nicht.“

Also ist auch nach den vier Änderungen, die Löw nach der Mexiko-Pleite gegen Schweden vornahm, gegen die Koreaner wieder mit einigen personellen Änderungen zu rechnen. Drei erklären sich von selbst: Jerome Boateng ist nach seiner Gelb-Roten Karte für ein Spiel gesperrt, Sebastian Rudy erholt sich noch von seinem Nasenbeinbruch, während Mats Hummels nach auskurierten Halswirbelproblemen ins Team zurückkehren wird. Aber damit beginnen schon die Ungewissheiten.

Neben Hummels könnte zum Beispiel Niklas Süle für den gegen Schweden nicht überzeugenden Antonio Rüdiger zentral verteidigen, zumal sich das Duo vom FC Bayern kennt. Er wäre WM-Spieler Nummer 19. Und im Mittelfeld ist mittlerweile vieles denkbar. Jedenfalls lobte Löw-Assistent Sorg Khedira und Özil in Watutinki auffallend dafür, wie souverän sie die unerwartete Reservistenrolle angenommen haben: „Entscheidend ist, wie sie damit umgehen. Und das war beispielhaft.“

Möglich ist zum Beispiel, dass Khedira wieder Rudys Position neben Toni Kroos einnimmt, Özil zurück auf die Zehn rückt und dafür Marco Reus den linken Flügel vom bisher mäßigen Julian Draxler übernimmt. Goretzka, der noch keine Minute spielte, scheint im Mittelfeld indes wider Erwarten momentan nur die Nummer fünf noch hinter Ilkay Gündogan zu sein, auch wenn Co-Trainer Sorg dem Neu-Münchner leise Hoffnung macht: „Er ist definitiv sehr stark im Training und wird sicher seine Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen.“

Defensive Stabilität gesucht

Goretzkas Perspektiven auf Einsatzzeiten schmälert allerdings seine offensivere Orientierung, Löw tendiert dazu – siehe Rudy gegen Schweden – Taktgeber Kroos einen eher auf defensive Stabilität und Zweikampfstärke ausgerichteten Partner an die Seite zu stellen.

Und dann ist da ja noch die lauter werdende Diskussion um den eigentlich unantastbaren Thomas Müller, bei dem Engagement und Ertrag in Russland noch in keinem Verhältnis stehen. Der Leverkusener Julian Brandt wurde zweimal kurz vor Schluss eingewechselt und strahlte in wenigen Minuten mit jeweils einem Pfostenschuss mehr Torgefahr aus als Müller zuvor im kompletten Spiel. „Es gibt einem ein unglaublich gutes Gefühl, wenn Spieler von der Bank kommen und für neuen Schwung sorgen können“, deutete Sorg an, dass es für den Leverkusener vorerst bei der Jokerrolle bleiben dürfte, sagte aber auch: „Das ist kein Ausschlusskriterium, dass er mal von Anfang an spielt.“

Alles kann, nichts muss – so unberechenbar war eine deutsche Nationalmannschaft unter Löw noch nie.

