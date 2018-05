Doch noch Visum für Hajo Seppelt

Anzeige

Berlin.Russland spielt im Fall Hajo Seppelt (Bild) ein seltsames Spiel. Die Regierung lässt den ARD-Dopingexperten nun doch zur Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli), die Justiz will ihn aber nach der Einreise vernehmen.

Deutschlands Außenminister Heiko Maas hatte am Dienstag via Twitter mitgeteilt, dass der Journalist „zumindest einreisen darf“. Der SPD-Politiker bezeichnete dies jedoch nur als einen „Zwischenerfolg“.

„Es überrascht mich sehr“, sagte Seppelt, der zu Recherchen in Kanada weilt. Über die Konsequenzen, dass sein Einreiseverbot aufgehoben wurde, ihm bei der Ankunft in Russland aber eine Vernehmung droht, will er „erst einmal mit seinem Sender beraten“. Der 55-jährige Berliner hatte mit seinen Dokumentationen „Geheimsache Doping. Im Schattenreich der Leichtathletik“ und „Wie Russland seine Sieger macht“ wesentlich zur Aufklärung des systematischen Sportbetrugs in dem Land beigetragen.