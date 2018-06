Drei Dinge, die sich grundlegend ändern müssen

Anzeige

Sotschi.Der Systemausfall des Weltmeisters Deutschland zum WM-Auftakt gegen Mexiko ist ausgiebig analysiert und intern kontrovers diskutiert worden – jetzt geht es darum, auf dem Platz die notwendige Reaktion zu zeigen, um am Samstag (20 Uhr/ZDF) im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden die Kehrtwende zu schaffen. Wir dröseln auf, was sich ändern muss, damit das Turnier in Russland für die DFB-Elf nicht mit dem denkbar schlimmsten Szenario endet – dem Scheitern in der Vorrunde bei einer Niederlage.

Einstellung/Teamgeist

Es war eine bezeichnende Szene: Vor dem mexikanischen Tor zum 1:0 brach Toni Kroos den Sprint in die eigene Hälfte ab, wo dann Mesut Özil gegen Hirving Lozano zu retten versuchte, was nicht mehr zu retten war. Kapitän Manuel Neuer meinte sicher auch seinen ehemaligen Bayern-Mitspieler, als er in erstaunlicher Offenheit die Frage der mangelnden Einstellung öffentlich ansprach. Jeder müsse sich fragen: „Habe ich die Bereitschaft, das Turnier hundertprozentig anzunehmen?“ Im Hintergrund schwebt die Vermutung durch den Raum, die Mannschaft des Weltmeisters sei nach dem Triumph 2014 eben doch ein bisschen müde und ein bisschen über dem Zenit, so dass am Ende die letzten paar Prozent Begeisterung fehlen könnten, über den die hungrigere Konkurrenz verfügt. Das wird zwar offiziell dementiert, die Antwort werden aber die nächsten Tage und Wochen geben.

Vehement abgestritten wird auch die Behauptung, es gebe im deutschen Team verschiedene Lager, die nicht gut miteinander können – die „Sport-Bild“ führte den lustigen Begriff „Bling-Bling-Truppe“ in die Diskussion ein. Eine Gruppe, zu der Sami Khedira, Jerome Boateng und Mesut Özil gezählt werden, die sich gerne der Eigenvermarktung in den sozialen Netzwerken widmen. Auf der anderen Seite sollen Spieler mit einem Bayern-Bezug stehen wie Thomas Müller, Manuel Neuer und der Ex-Münchner Toni Kroos. Müller selbst hat dazu am Mittwoch Interessantes gesagt: „„Wichtig ist, dass wir gemeinsam nach vorne blicken. Es wäre nicht gut, wenn wir uns selbst zerfleischen und auffressen. Wir sollten nicht die Fehler bei anderen suchen: Der macht das schlecht und der das.“ Das impliziert zumindest, dass genau diese gegenseitigen Schuldzuweisungen in den vergangenen Tagen stattgefunden haben könnten.