Ein Fingerzeig Richtung WM

München.Genug gesichtet! Beim Bayern-Sieg in Istanbul konnte sich Joachim Löw als Tribünengast ein letztes Bild von seinem großen Münchner Nationalmannschaftsblock machen. Am heutigen Freitag wird der Bundestrainer mit dem Aufgebot für die ersten Länderspiele des Jahres gegen Spanien und Rekordweltmeister Brasilien bedeutende Fingerzeige für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland geben.

„Das ist spannend“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff zur Personalauswahl für die ausverkauften Testspiele am 23. März in Düsseldorf sowie vier Tage später in Berlin. „Ich hoffe, dass wir richtig getestet werden und deutlich gemacht wird, dass wir nicht alleiniger Favorit bei dem Turnier sind“, sagte Bierhoff.

Dortmunds Star Marco Reus und der Kölner Jonas Hector sollen nach längeren Verletzungspausen in den Elitekreis zurückkehren. Der Kern des Kaders um die etablierten Weltmeister wie Kroos, Müller, Özil, Hummels oder Boateng steht. Aber dazu gibt es Wackelkandidaten und auch direkte Konkurrenten wie Mario Gomez (32) und Sandro Wagner (30), die auf der Mittelstürmerposition um den einen Kaderplatz neben dem vorne gesetzten Leipziger Jungstar Timo Werner (22) kämpfen.