Ein Remis beim Neustart

Stuttgart.Die Atmosphäre war gespenstisch, die Leistung ordentlich. Im ersten Länderspiel nach einer 289-tägigen Corona-Zwangspause trennte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in der Nations League gegen Spanien leistungsgerecht mit 1:1 (0:0). Vor leeren Rängen in der Stuttgarter WM-Arena erzielte der frühere VfB-Angreifer Timo Werner die deutsche Führung, die Luis Jose Gaya

...