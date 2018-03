Endlich mal wieder Augenhöhe

Anzeige

Düsseldorf.Ob die findigen PR-Strategen, die die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Motto „The Best Never Rest“ (zu Deutsch: Die Besten ruhen sich niemals aus) zum historischen Projekt WM-Titelverteidigung schicken, einen großen kreativen Wurf gelandet haben, sei einmal dahingestellt. Fest steht allerdings: Mit dem Länderspiel-Doppelpack gegen die Hochkaräter Spanien und Brasilien läutet das DFB-Team 83 Tage vor dem Start endgültig die heiße Phase für das Turnier in Russland ein. In einem zeitweise fulminanten Duell Weltmeister 2014 gegen Weltmeister 2010 gestern Abend in Düsseldorf stand am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1) auf der Anzeigetafel. Thomas Müller (35.) glich die frühe spanische Führung durch Rodrigo Moreno (6.) aus.

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/25/19) - Kimmich (Bayern ... Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/25/19) - Kimmich (Bayern München/23/26), Boateng (Bayern München/29/69), M. Hummels (Bayern München/29/63), J. Hector (1. FC Köln/27/36) - S. Khedira (Juventus Turin/30/73 - 53. Gündogan (Manchester City/27/23)), Kroos (Real Madrid/28/81) - T. Müller (Bayern München/28/90 - 81. Goretzka (FC Schalke 04/23/13)), Özil (FC Arsenal/29/89), Draxler (Paris Saint-Germain/24/41 - 69. L. Sané (Manchester City/22/10)) - Ti. Werner (RB Leipzig/22/11 - 84. Gomez (VfB Stuttgart/32/72)). Spanien: de Gea (Manchester United/27/26) - Carvajal (Real Madrid/26/14), Piqué (FC Barcelona/31/95 - 51. Nacho (Real Madrid/28/15)), Sergio Ramos (Real Madrid/31/150), Jordi Alba (FC Barcelona/29/59) - Koke (Atlético Madrid/26/37), Thiago (Bayern München/26/26 - 82. Rodri (FC Villarreal/21/1)), Iniesta (FC Barcelona/33/124 - 46. Saul Niguez (Atlético Madrid/23/8)) - David Silva (Manchester City/32/119 - 71. Vazquez (Real Madrid/26/4)), Rodrigo (FC Valencia/27/4 - 66. Diego Costa (Atlético Madrid/29/19)), Isco (Real Madrid/25/26 - 59. Asensio (Real Madrid/22/9)). Schiedsrichter: William Collum (Schottland). Zuschauer: 50 653 (ausverkauft). Tore: 0:1 Rodrigo (6.), 1:1 T. Müller (35.). Beste Spieler: ter Stegen, Ti. Werner / David Silva, Isco.

„Heute sind zwei Teams aufeinander getroffen, die beide gerne den Ball haben. Das war auf jeden Fall ein guter Test, aber es ist sicher auch noch Luft nach oben“, bilanzierte Torschütze Müller nach den unterhaltsamen 90 Minuten.

Im Tor stand in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wieder Marc-Andre ter Stegen, während in München DFB-Stammkeeper Manuel Neuer weiter an seinem Comeback nach Fußbruch arbeitet. Reicht es beim Welttorhüter noch für die WM? Über eine mögliche Rolle als Nummer eins in Russland will ter Stegen allerdings noch nicht sprechen. „Ein Länderspiel ist immer was ganz Wertvolles für mich persönlich“, sagte der Schlussmann des FC Barcelona im Vorfeld nur.