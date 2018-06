„Entscheidung wie bei einem 100-Meter-Lauf“

Anzeige

Eppan.Joachim Löw nippte erst noch mal an seinem Espresso, bevor er nach dieser kleinen Kunstpause sein Streich-Quartett für die Fußball-WM verkündete. Dann nannte er die Namen von Torwart Bernd Leno, Abwehrspieler Jonathan Tah und Angreifer Nils Petersen, die zwölf Tage zuvor auch schon ins Trainingslager der Nationalmannschaft nach Südtirol angereist waren. Als Nummer vier folgte schließlich die Überraschung: Leroy Sané!

Auch der 22 Jahre alte Jungstar von Manchester City musste aus dem Teamhotel in Eppan abreisen. Als kleinen Trost gab es auch für ihn von Löw die Zusicherung für eine DFB-Rückkehr in der kommenden Saison. „Leroy hat ein riesiges Talent, absolut“, äußerte Löw über den Ex-Schalker: „Er wird auch wieder dabei sein. Wir werden in Zukunft, ab September, verstärkt mit ihm arbeiten.“

Angeführt wird mit einem sieben Spieler starken Bayern-Block von Kapitän Manuel Neuer. Der 32 Jahre alte Torwart aus München konnte sich nach seinem Mittelfußbruch den Traum von seinem dritten WM-Turnier erfüllen: „Ich habe gewusst, dass ich es schaffen kann und werde. Ich bin fest überzeugt, dass ich den Belastungen standhalte. Ich will so viele Spiele machen wie möglich.“ Am liebsten wären Neuer sieben Partien – inklusive Finale. „Für mich ist jetzt das Allerwichtigste der Erfolg der Mannschaft“, sagte er.