Erster Gradmesser für den Radikal-Umbruch

Wolfsburg.Daumen hoch von Joachim Löw: Die Wurzelbehandlung an seinem Zahn hat der Bundestrainer überstanden. Die Schmerzen sind verflogen, berichtete Löw bei der Pressekonferenz in Wolfsburg und hob, als wäre es ein Zeichen für neuen Optimismus, seinen rechten Daumen. Nun will er nach WM-Desaster und Abstieg in der Nations League die Grundprobleme der Fußball-Nationalmannschaft beheben. „Wir stehen vor einer neuen Herausforderung, einer neuen Zeitrechnung“, postulierte der in die Kritik geratene DFB-Chefcoach. Seinen Blick richtete er dabei gleich über das erste Testländerspiel des Jahres am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) gegen Serbien hinaus.

„Alles ist ausgerichtet auf die Partie am Sonntag gegen Holland. Die Woche steht in diesem Zeichen“, sagte Löw und schob eine deutliche Mahnung an sein stark verjüngtes Team hinterher. „Wir müssen vorbereitet sein.“ Der Auftakt in der EM-Qualifikation in den Niederlanden wird zum ersten großen Gradmesser für Löws umstrittenen Radikal-Umbruch. Die Serben um Bundesliga-Toptorjäger Luka Jovic von Eintracht Frankfurt sind mit ihrem gefährlichen Spiel für den 59-Jährigen eine perfekte Oranje-Kopie in der ersten Partie nach der Ausmusterung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng.

Eine souveräne Qualifikation für die EM 2020 mit den weiteren Gegnern Nordirland, Weißrussland und Estland ist die Jahresaufgabe. „Wir wollen eine gute Quali spielen und uns nicht irgendwie durchwursteln“, sagte Löw. Bei der EM 2020 müsse er dann „liefern“. Dass dieser Weg mit seiner verjüngten Mannschaft von Rückschlägen begleitet sein wird, ahnt Löw nach dem sportlichen Maximalabsturz 2018. Entsprechend bat er um Milde in der öffentlichen Bewertung.

Gute Qualifikation als Aufgabe

„Dass junge Spieler Fehler machen, habe ich häufig genug erlebt. Das habe ich auch erlebt bei den Spielern, die später Weltmeister wurden“, sagte Löw – ohne die Namen Müller, Hummels oder Boateng zu nennen. „Wenn man solche Entscheidungen trifft, geht man ein Risiko ein, klar“, ergänzte Löw. Ganz kurzfristig will er entscheiden, ob Kapitän Manuel Neuer gegen Serbien im Tor spielt oder Marc-André ter Stegen nach seinen Glanzleistungen beim FC Barcelona gleich zum Jahresauftakt die versprochene Bewährungschance bekommt. Klar ist für den Chefcoach, dass Joshua Kimmich wie gleich nach der WM beschlossen als Sechser im Mittelfeld bleibt und nicht in die Abwehrkette zurückkehrt. Im Abwehrzentrum sollen Niklas Süle und Antonio Rüdiger als Nachfolger von Hummels und Boateng „eine wichtige Rolle spielen“, so Löw.

Bayern-Profi Serge Gnabry wird gegen Serbien nicht zum Einsatz kommen. Der nach einer Erkältung verspätet zum Team gereiste Angreifer sei für Mittwoch „nicht eingeplant“, sagte Löw. Die übrigen 22 Akteure des von ihm nominierten Kaders stehen zur Verfügung.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer (Bayern München) - Kehrer (Paris Saint-Germain), Süle (FC Bayern), Rüdiger (FC Chelsea), Schulz (1899 Hoffenheim) - Kimmich, Goretzka (beide FC Bayern), Kroos (Real Madrid) - Brandt (Bayer Leverkusen), Werner (RB Leipzig), Sané (Manchester City). dpa

