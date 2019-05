Gelungene WM-Generalprobe

Regensburg.Die deutschen Fußballerinnen haben Chile bei ihrer WM-Generalprobe mit 2:0 (2:0) geschlagen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich am Donnerstag in Regensburg durch Treffer von Alexandra Popp (29. Minute) und Carolin Simon (45.+2) gegen die Südamerikanerinnen durch, die erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Gastgeberinnen waren im ersten Abschnitt klar überlegen, in der zweiten Halbzeit ging der Spielfluss durch viele Wechsel verloren. Insgesamt ließen sie gut eine Woche vor Beginn des Turniers in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) zu viele Torgelegenheiten aus. Am Montag bricht die deutsche Mannschaft nach Frankreich auf. Vier Tage später beginnt das Turnier mit der Partie Frankreich gegen Südkorea. dpa

