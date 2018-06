Goldene Generation in Gefahr

Anzeige

Eine Ära würde zu Ende gehen, mit Rücktritten und sehr wahrscheinlich auch dem Aus für den Bundestrainer, der bei einem Scheitern in der Vorrunden trotz aller unbestrittener Verdienste nicht mehr zu halten wäre. Die ohnehin notwendige personelle Neuausrichtung nach dem Turnier müsste radikal statt punktuell ausfallen.

Teammanager Oliver Bierhoff hat auf entsprechende Fragen in Sotschi irritiert reagiert. „Sind wir dann nicht mehr Weltmeister?“, meinte der 50-Jährige, angesprochen auf die möglichen Konsequenzen eines frühen Scheiterns in Russland: „Seit 2004 haben wir einen unheimlichen Aufwind – und das ist dann alles nicht passiert, wenn man mal ein schlechtes Turnier macht?“ Natürlich nicht, der in den vergangenen 14 Jahren beschrittene Weg muss generell fortgeführt werden, es ist garantiert nicht alles hinfällig, was Löw und Bierhoff angestoßen haben. Aber es droht ein schmerzhafter Tiefschlag fast aus dem Nichts, nach dem der größte Sportdachverband der Welt sein Aushängeschild komplett neu sortieren müsste.

Das zu verhindern, ist die Aufgabe von Löw und seinen Weltmeistern, die mit einem Sieg gegen einen der deutschen Lieblingsgegner – die letzte Niederlage in einem Turnierspiel datiert vom WM-Halbfinale 1958 – den Reset-Knopf drücken könnten. Atmosphärisch und perspektivisch. Dann böte das Turnier in Russland dem Titelverteidiger wieder alle Optionen.

„Mit einem Sieg wären wir zurück im Rennen“, meinte gestern auch der Bundestrainer bei einer Pressekonferenz im Stadion von Sotschi. Mats Hummels wird bei diesem Unterfangen voraussichtlich nicht mithelfen können, er verrenkte sich im Training am Donnerstag den Halswirbel und fällt wahrscheinlich aus. Ansonsten ließ sich Löw in Sachen Aufstellung nicht in die Karten blicken. „Ich habe meine Gedanken und meinen Plan für morgen“, sagte er nur – dass Mario Gomez als Stoßstürmer gegen die kopfballstarke schwedische Abwehr beginnen könnte, schloss der 58-Jährige zumindest nicht aus. „Die zwei wichtigsten Waffen sind Energie und eine andere Körpersprache. Das war gegen Mexiko nicht die Mannschaft, die wir normalerweise kennen“, nannte Löw als wichtigste Faktoren und zeigte sich siegesgewiss: „Wir werden eine Reaktion zeigen müssen. Und ich bin mir sicher, dass diese auf dem Platz zu sehen sein wird.“

