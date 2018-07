Grindels halbherzige Antwort

Anzeige

Frankfurt.Reinhard Grindel kann reden. Als Journalist hat er das bewiesen, als CDU-Bundestagsabgeordneter für Rotenburg an der Wümme und Umland und als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Doch seit Tagen hat er seine rhetorischen Fähigkeiten nicht mehr bewiesen. In der Öffentlichkeit hat er jedenfalls nicht mehr gesprochen. Gestern äußerte er sich nun erstmals seit den Attacken des mittlerweile ehemaligen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil: schriftlich via Website des Verbands. Möglichkeiten zu Nachfragen? Nach wie vor keine.

Grindel versucht mit reichlich Verspätung, das Heft des Handelns wieder zu übernehmen. Der 56-Jährige räumte zwar Fehler ein, wird aber nicht konkret. „Rückblickend“ hätte er sich früher äußern sollen. Grindel glaubte, mit einem Interview im „Kicker“ Anfang Juli die Folgen der Fotos von Özil mit seinem Mitspieler Ilkay Gündogan und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie das sportliche Debakel bei der WM in Russland in den Griff bekommen zu haben.

Arsenal verzichtet auf Özil Der geplante erste Auftritt von Mesut Özil nach seinem Abschied aus der Fußball-Nationalmannschaft mit seinem Verein FC Arsenal ist ausgefallen. Beim Spiel gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid in Singapur stand der Mittelfeld-Star des Londoner Clubs gestern überraschend nicht auf dem Platz. Der 29-Jährige saß zwar auf der Bank, war aber auch nicht als Ersatzspieler nominiert. Der Verein begründete den Verzicht auf Özil damit, dass dieser sich noch in einer „sehr frühen Phase des Vorbereitungstrainings für die Saison“ befinde. Mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft und seinen Rassismusvorwürfen gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) hatte Özil weltweit Schlagzeilen gemacht. Seither schweigt er wieder. In Singapur gab es von ihm dazu in den vergangenen Tagen keinen Kommentar.

Defensive Taktik

Video Überregional Grindel weist Rassismus-Vorwürfe zurück und gesteht Fehler ein DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich nach dem spektakulären Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft erstmals zu Wort gemeldet. In einer offiziellen Stellungnahme weist der 56-Jährige die Rassismus-Vorwürfe vehement zurück, gesteht DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich nach dem spektakulären Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft erstmals zu Wort gemeldet. In einer offiziellen Stellungnahme weist der 56-Jährige die Rassismus-Vorwürfe vehement zurück, gesteht

In seiner Erklärung weist er auf der einen Seite Özils Vorwurf des Rassismus „für den Verband und auch für mich persönlich“ zurück. Auf der anderen sieht er in diesem Bereich Handlungsbedarf, wenn er sagt, dass „wir die laufende Debatte zum Thema Integration und den veränderten Resonanzboden für dieses Thema in unserer Gesellschaft zum Anlass nehmen, unsere Arbeit in diesem Bereich weiterzuentwickeln und zu fragen, wo und wie wir neue Impulse setzen können“.