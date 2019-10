Harte Arbeit statt Spaziergang

Tallinn.Das hatte sich Joachim Löw weitaus weniger nervenaufreibend vorgestellt. Erst ein Doppelschlag von Ilkay Gündogan zu Beginn der zweiten Halbzeit (52., 57.) brachte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsspiel in Estland auf die Siegerstraße. Nach der frühen Roten Karte für Emre Can (14.) hatte sich die DFB-Elf in Unterzahl lange Zeit enorm schwergetan, landete aber letztlich einen leistungsgerechten 3:0 (0:0)-Arbeitssieg in der EM-Qualifikation. Der eingewechselte Timo Werner erzielte das dritte Tor (71.).

Mitte November kann die deutsche Auswahl in den Heimspielen gegen Weißrussland (4 Punkte) und Nordirland (12) die Teilnahme am Turnier im Sommer 2020 endgültig perfekt machen. Momentan rangieren die Deutschen (15) aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs hinter den punktgleichen Niederländern, die am frühen Samstagabend mühsam mit 2:1 in Weißrussland gewannen, auf Platz zwei der Gruppe C. Das würde für die direkte Qualifikation reichen.

Das nächste Kapitel in der unschönen Geschichte von der im DFB-Team grassierenden Verletzungsseuche wurde drei Stunden vor dem Anpfiff in der A. Le Coq Arena geschrieben: Serge Gnabry, zurzeit formstärkster deutscher Angreifer, musste mit muskulären Problemen passen. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, twitterte der DFB. In der deutschen Offensive sollten stattdessen der Freiburger Luca Waldschmidt sowie die beiden Dortmunder Marco Reus und Julian Brandt auf den Außenbahnen den estnischen Abwehrriegel knacken. Den vakanten Posten in der Innenverteidigung neben Niklas Süle nahm Can ein, der beim 2:2 im Test gegen Argentinien am vergangenen Mittwoch überzeugt hatte.

Jener Can sollte aber unfreiwillig eine Hauptrolle in der Dramaturgie dieses Spiels übernehmen. Nachdem der gebürtige Frankfurter eine Gündogan-Flanke knapp neben das estnische Tor befördert hatte (4.), brachte ihn Süle zehn Minuten später mit einem schlampigen Zuspiel derart in die Bredouille, dass Can Frank Liivak an der Strafraumgrenze nur noch mit einem Foul stoppen konnte – Rot wegen Notbremse war eine vertretbare Entscheidung des bulgarischen Schiedsrichters Georgi Kabakov. Can stellte zudem einen Rekord auf, auf den er nicht besonders stolz sein dürfte: Es war der früheste Platzverweis in der DFB-Geschichte, der Juventus-Legionär löst Robert Huth ab, der am 4. Juni 2005 gegen Nordirland nach 15 Minuten vom Platz geflogen war.

Statt des nach dem 8:0-Spaziergang im Hinspiel erhofften lockeren Pflichtsiegs, bei dem nur die Höhe offen schien, erwartete die DFB-Auswahl in 75-minütiger Unterzahl jetzt eine unangenehme Aufgabe – zumal das die Sensation witternde estnische Publikum jeden gewonnenen Zweikampf lautstark feierte. Kurzzeitig war sogar Konfusion in der deutschen Hintermannschaft spürbar, als Karol Mets (18.) und Konstantin Vassiljev (31.) passable Gelegenheit für den Fußball-Zwerg vergaben.

Die Löw-Elf dominierte mit einem Ballbesitz-Wert von 70 Prozent zwar die Partie, spielte aber im estnischen Strafraum umständlich und zu wenig zwingend. Die beste Chance resultierte zwangsläufig aus einer Standardsituation: Reus zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern ans Lattenkreuz (40.). Es ging mit einem 0:0 in die Pause – im Hinspiel hatte es zum gleichen Zeitpunkt schon 4:0 für Deutschland gestanden.

Die verdiente Führung fiel, als Gündogan es einmal schnörkellos aus der Distanz versuchte: Der von Reus abgefälschte Schuss des Profis von Manchester City schlug zum 1:0 im langen Eck ein (52.). Weil das so viel Spaß gemacht hatte, wiederholte es Gündogan kurz danach einfach fast identisch noch einmal: Hackenvorlage Reus, Schuss aus 15 Metern – 2:0 (57.). Das war die Entscheidung. Werner war nur vier Minuten auf dem Platz, als er mit hohem Tempo von der linken Außenbahn nach innen zog und das dritte Tor nachlegte (71.). In der Schlussphase kam der Ludwigshafener Nadiem Amiri noch zu seinem zweiten Länderspiel.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.10.2019