„Ich habe ein sehr gutes Gefühl“

Umringt von Fotografen und Kameraleuten schritt der Turniertrainer Löw, der die Nationalmannschaft bislang bei jeder EM (2008, 2012, 2016) und WM (2010, 2014) mindestens ins Halbfinale führte, auf das Podium im DFB-Medienzelt in Eppan. Vor mehr als 100 Reportern sprach er fast eine Fußball-Halbzeit lang über alle möglichen Themen und gewährte am Ende sogar noch einige Zusatzfragen. „Tutto bene“, alles klar, lautete Löws zentrale Botschaft in Norditalien.

Schönes Hotel, ideale Trainingsbedingungen, Südtiroler Ambiente - diese Melange gefällt Löw. Beim ersten richtigen Training mit allen 19 verfügbaren Akteuren war sein Tatendrang sichtbar und auch auf der kleinen Tribüne hörbar. „Pass, Pass, Pass“, rief er energisch bei den Spielformen. Der Fokus soll bis zum 7. Juni ausschließlich auf der Trainingsarbeit liegen.

„Jedem ist klar, dass das Trainingslager dazu dient, sich die notwendige Kraft und Power zu holen für das Turnier. Der Treibstoff muss immer vorhanden sein“, sagte der 58-Jährige. Parallel dazu muss sich ein Teamgeist entwickeln, wie Löw betonte: „Jeder muss wissen, dass er nur ein Puzzleteil ist für den Erfolg. Keiner kann alleine Weltmeister werden.“

Ob Manuel Neuer erneut entscheidenden Anteil wie 2014 in Brasilien hat, ist offen. Beim Torwarttraining strahlte der 32-Jährige auf dem Platz schon wieder eine Präsenz aus wie vor seinen Mittelfußbrüchen. „Er kann alle Belastungen tolerieren, auch allerhöchste Belastungen wie Sprünge“, berichtete Löw. Aber das Ende bleibt ungewiss: „Wenn er das Gefühl hat, er kann 100 Prozent Leistung bringen, kann er bei der WM dabei sein.“ Ansonsten nicht.

Heute werden die Bayern-Profis Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle als Nachzügler zum Kader stoßen, ebenso Torwart Marc-André ter Stegen und Antonio Rüdiger. Boateng könnte dagegen erst am Wochenende in Südtirol eintreffen. Der Innenverteidiger wird in München erst noch einmal untersucht. „Wir wollen bei seiner Muskelverletzung keinen Fehler machen“, sagte Löw. „Schlüsselspieler“ Toni Kroos wird das 27-köpfige Aufgebot erst nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid komplettieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018