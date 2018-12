"In aktueller Verfassung keine Chance"

Turin.Der Antreiber schlägt Alarm: Leitwolf Sami Khedira sieht die deutschen Fußball-Weltmeister fünf Monate vor der Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) weit von der Titelform entfernt. "Wenn wir ehrlich sind, hätten wir in unserer aktuellen Verfassung keine Chance", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin der Welt am Sonntag ungewöhnlich

...