Jung, schnell, lernwillig

Berlin.Ilkay Gündogan muss es wissen. „Er braucht manchmal einen Tritt in den Allerwertesten“, sagte Gündogan über den jungen Mann, der da bei der Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft in Berlin neben ihm auf dem DFB-Podium saß: Leroy Sané. Der 22 Jahre alte Flügelstürmer, der gemeinsam mit Gündogan in der englischen Premier League für Manchester City spielt und darüber hinaus auch im selben Gebäude wohnt, stieß im November 2015 erstmals zum Nationalteam. Im Deutschland-Trikot aber konnte er noch keine besonderen Taten vollbringen; zehn Länderspiele, kein Tor, ein Kurzeinsatz bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich.

Am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gibt ihm Joachim Löw in der Startelf die Chance, vor über 70 000 Zuschauern im Olympiastadion gegen Brasilien eine Duftmarke Richtung Weltmeisterschaft zu setzen. Taugt Sané in Russland für mehr als eine Joker-Rolle? „Na klar ist es mein Ziel zu zeigen, dass ich den Druck aushalten kann und auf diesem Niveau spielen kann“, sagte der Youngster: „Jeder von uns ist heiß, gegen Brasilien zu spielen.“

Helfen und spielen

Sané will auch im Nationaltrikot durchstarten. „Es ist mein Ziel, der Mannschaft zu helfen und zu spielen.“ Im Verein ist dem Jungprofi, für den Manchester City im Sommer 2016 etwas mehr als 50 Millionen Euro an den FC Schalke zahlte, der Durchbruch gelungen. Sané spielt – angeleitet von Trainer Pep Guardiola – viel und überwiegend gut. In 25 Ligasspielen traf er achtmal und bereitete elf Treffer vor.