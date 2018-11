Junge DFB-Elf: Das neue Deutschland

Leipzig..Am Anfang dokumentierte sich die Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch akustisch. Es war still in der Leipziger Arena, sehr still. „Gerade wenn du vom letzten Samstag aus Dortmund hierhin kommst, ist es dann schon ein leichter Kulturschock. Aber so ist das halt bei solchen Spielen“, sagte der Münchner Leon Goretzka. Auch Serge Gnabry hätte sich „ein bisschen mehr Support“

...