Kapitän Neuer: „Das ist erbärmlich“

Kasan.Nach dem Aus bei der Fußball-WM in Russland hat Deutschlands Torwart Manuel Neuer Klartext gesprochen. „Ich denke, dass jeder sehr enttäuscht und traurig ist, dass wir diese große Chance verpasst haben. Wir haben es auch in diesem Spiel nicht geschafft, eine sehr gute Leistung zu zeigen. Ich denke, dass von uns allen die Bereitschaft und der Wille nicht groß genug waren, zu zeigen, dass wir bei dieser WM was reißen wollen. Spätestens bei der nächsten oder übernächsten Station wäre Halt gewesen für uns“, sagte der Kapitän im ZDF: „Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt, wo wir sagen können, das war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das ist bitter und erbärmlich.“ mast