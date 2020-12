Kroos wäre gerne Kommentator

Berlin.Fußball-Ex-Weltmeister Toni Kroos strebt keine Trainerkarriere an. Interessanter sei nach dem Ende seiner Profilaufbahn eher ein Wechsel ins Metier der Kommentatoren. „Was ich mir vorstellen könnte, wenn du da mal einen coolen Kommentator hast, da an der Seite zu sitzen, mit zu kommentieren, gewisse Sachen zu erklären. Das ist ja was anderes als ein Experte, der sitzt nach dem Spiel da und sagt, was schlecht oder was gut war“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid im Interview mit Johannes B. Kerner für das MagentaTV-Format „Bestbesetzung“.

Als Trainer sieht sich der 30-Jährige „nicht, maximal vielleicht noch von einer kleinen Jugendmannschaft. Weil ich diesen Reisestress, dieses halbe Leben im Hotel, dieses weg von der Familie nicht mehr will.“ Im Gespräch verteidigte Kroos seine Heimflüge direkt nach Auswärtsspielen mit dem Privatjet. „Für mich ist das aber kein Unsinn, weil ich da bin, wenn meine Kinder aufwachen. Dann zahl ich alles Geld der Welt.“ dpa

