Lahm appelliert an Löw

Freiburg.Diese unmissverständliche Botschaft von Joachim Löws einst wichtigstem Spieler dürfte auch im beschaulichen Breisgau angekommen sein. Wenn Philipp Lahm sich schon öffentlich äußert, dann mit Bedacht und deutlich. Und die Worte des Weltmeister-Kapitäns von 2014 lesen sich wie eine Ermahnung an den angezählten Bundestrainer. „Ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen“, schrieb der 37-Jährige in einem Gastbeitrag für die „Sport Bild“. Es klang so, als hätte Löw ihm vor zwei Jahren nicht richtig zugehört.

Die Stimmung um den in der Kritik stehenden Coach kippt seit Tagen, und das nicht gerade zu Löws Gunsten. Während der 60-Jährige sich in seiner Freiburger Wahlheimat zurückzieht, sickern immer mehr Details zu einem für ihn brisanten Fahrplan durch.

Zunächst kündigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag seine Präsidiumssitzung am 4. Dezember als Rapport-Termin an – allerdings ohne Löw. Am Mittwoch schrieb nun die „Bild“, dass der Bundestrainer sich schon vorab mit DFB-Boss Fritz Keller, Vizepräsident Peter Peters und DFB-Direktor Oliver Bierhoff treffen werde.

Rätsel um Entscheidungshoheit

Der Coach, dessen Vertrag 2022 ausläuft, schweigt seit Tagen. Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Diskussionen laufen nach dem 0:6-Debakel in Spanien auch ohne neuen Wortbeitrag auf Hochtouren. Erst gönnte der DFB in seiner äußerst kühlen Mitteilung „dem Bundestrainer die zeitliche und emotionale Distanz“, um die kritische Lage seiner Mannschaft aufzuarbeiten. Der Name „Löw“ fehlte. Und nun meldet sich sein einstiger Vertrauter Lahm, der dem Bundestrainer unter anderem empfiehlt: „Er muss sich vor Augen halten, welche Verantwortung er selbst trägt.“

Zu den Merkwürdigkeiten gehört, dass nicht eindeutig geklärt scheint, wer über Trennung oder Weiterbeschäftigung zu entscheiden hätte. In der DFB-Satzung steht, dass das 18-köpfige Präsidium (dem Lahm beisitzt) die „Personalauswahl“ auch hinsichtlich des Bundestrainers zu treffen habe. Weiter heißt es aber, dass für „Personalangelegenheiten“ etwa des Bundestrainers der Präsidialausschuss zuständig ist. Diesem gehören neben Keller und Peters auch Vizepräsident Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge an. Es macht die Sache nicht leichter, dass das Verhältnis zwischen Keller und Curtius zerrüttet ist. dpa

