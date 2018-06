„Leute halten sich nicht mehr zurück“

Anzeige

Berlin.Das frühe Aus der Deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland nehmen viele Fans persönlich. Harsche Kritik hagelt vor allem in sozialen Medien auf die Sportler ein. „Gegen Südkorea verloren, wie peinlich! Verkriecht euch ihr Versager!“, twittert ein Fan nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch.

Mit sachlicher Kritik müssten Fußballer umgehen können, sagt Oliver Stoll, Sportpsychologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Harsche, persönliche Beschimpfungen sollten sie hingegen nicht an sich heranlassen. „Ich mache mir keine Gedanken, dass das nachhaltigen Schaden hinterlässt“, sagt Stoll. Was in sozialen Medien stehe, entspreche ja häufig nicht der Realität, weil es Trolle gebe.

Kommentare sind sehr belastend

„Die Schwelle ist immer dann überschritten, wenn die Kommentare persönlich beleidigen, wenn sie falsch sind, diskriminierend oder menschenverachtend“, sagt Stoll. Die Fußballer seien Verlieren durchaus gewohnt. Das Ausscheiden aus der WM sei aber ein besonderes Ereignis.