Löw schaltet in Turnier-Modus

München.Turnierjahre sind für Joachim Löw (Bild) besondere Jahre. Deshalb freut sich der Bundestrainer nach dem sportlich zähen Länderspieljahr 2015 und dem schrecklichen Schlusspunkt mit der Terrornacht in Paris und der Absage des Testspiels in Hannover gegen die Niederlande auf die großen Herausforderungen bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich.

"Turniere sind auch für mich als

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3047 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2016