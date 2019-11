Löw sieht andere in der Favoritenrolle

Frankfurt.Kurz vor dem Abschluss eines wechselhaften Länderspieljahres, in dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit der Qualifikation für die EM ihre Pflicht erfüllte, beschwor Joachim Löw den Geist von 2010. „Die Mannschaft steht am Anfang ihrer Entwicklung, wie damals das Team bei der WM 2010 in Südafrika, das auch erst vier Jahre später beim Titelgewinn in Brasilien auf seinem Höhepunkt war“, sagte der Bundestrainer am Montag im Frankfurter Waldstadion, wo die DFB-Elf am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) im letzten Qualifikationsspiel auf Nordirland trifft. Sein radikal verjüngtes Team vereine viel Talent und eine positive Energie, führte der Bundestrainer aus, fahre aber „nicht als Favorit zur EM“. „Man kann zufrieden sein, auch wenn andere Nationen wie Spanien, England, Italien, Belgien und Holland weiter sind. Diese Teams spielen aber auch seit drei, vier Jahren zusammen“, sagte der 59-Jährige. „Was unserer jungen Mannschaft nicht hilft ist, allzu hohe Erwartungen zu schüren.“

Kompliment an die Mannschaft

Die Europameisterschaft 2020 betrachtet Löw als Zwischenschritt und Lern-Turnier auf dem angestrebten Weg zurück zu alter Größe nach einem „schwierigen Jahr“, das von etlichen Verletzungen und daraus resultierender personeller Improvisationskunst seitens des Trainerteams geprägt war. „Wir mussten einen Umbruch im Umbruch meistern“, meinte Löw und verwies auf insgesamt zehn verletzte Nationalspieler, die gegen Nordirland weiterhin nicht zur Verfügung stünden.

Dass die Qualifikation trotz der personellen Probleme letztlich mühelos bewerkstelligt wurde, dafür sprach der Bundestrainer seinen Spielern „ein großes Kompliment“ aus. „Die Qualifikation für ein Turnier steht über allem, und das hat dieses junge Team geschafft. Sich als Gruppenerster qualifizieren zu können, ist ein gutes Gefühl.“

Für den ersten Platz in Gruppe C vor den ebenfalls bereits qualifizierten Niederlanden (16 Punkte) benötigt die DFB-Elf (18) in Frankfurt einen Sieg. „Das ist ein Tick Extramotivation“, sagte Mittelfeld-Chef Toni Kroos zum Fernduell mit dem Erzrivalen, der parallel gegen Estland spielt – auch wenn noch völlig ungewiss ist, ob ein Gruppensieg den Deutschen in der EM-Vorrunde letztlich auch die angenehmeren Gegner bescheren würde.

„Lostopf 1 oder Lostopf 2 – das ist mir egal“, sagte Löw, der mit einer Doppel-Strategie ins letzte Länderspiel des Jahres geht, nach dem die DFB-Elf erst im März 2020 zu einem Härtetest in Spanien und gegen einen noch unbekannten Gegner wieder zusammenkommt. Einerseits soll Platz 1 des guten Gefühls wegen auf jeden Fall verteidigt werden, andererseits plant der Schwarzwälder aber auch „den einen oder anderen Wechsel“. Zu denjenigen, die sich in Frankfurt noch einmal zeigen dürfen, gehört Linksverteidiger Jonas Hector, der für Nico Schulz (Knieprobleme) in die Startelf rücken soll. Absprachegemäß ersetzt zudem Marc-André ter Stegen im Tor Manuel Neuer, auch der Berliner Verteidiger Niklas Stark soll nach Löws Plänen endlich sein aufgrund diverser Blessuren bereits mehrfach verschobenes DFB-Debüt feiern – wenn sein kürzlich erlittener Nasenbeinbruch zulässt, „dass er zu 100 Prozent in die Luftkämpfe gehen kann“ (Löw).

Knapp 40 000 Zuschauer werden am Dienstagabend in Frankfurt erwartet. Ein ordentlicher Besuch, aber wieder kein ausverkauftes Stadion. Die in den vergangenen Tagen lebhaft geführte Diskussion um eine wachsende Entfremdung zwischen Fans und Nationalelf wollte Meinungsführer Kroos nicht so hoch gehängt wissen. „Nach dem Spiel in Gladbach gegen Weißrussland kam ein extrem positives Gefühl von den Rängen. Von außen steht es immer noch unter dem Stern von 2018, da müssen wir uns zurückkämpfen. Wir sind auf dem Weg, Gründe zu liefern, wieder ins Stadion zu gehen.“

