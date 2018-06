Löw spürt den unbedingten Willen

Anzeige

Kasan.In der Nachmittagshitze von Kasan müssen sich Deutschlands Weltmeister noch einmal mit aller Kraft gegen den historischen Thron-Sturz stemmen. Das Ziel gegen Südkorea lautet: Rein ins Achtelfinale und in ein emotionales Fußball-Hoch rauschen. „Es ist der unbedingte Wille bei den Spielern zu spüren, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen“, sagte Joachim Löw gestern in der Kasan-Arena. Auf den umjubelten Last-Minute-Erfolg gegen Schweden müsse nun „ein zweiter Schritt folgen“, forderte der Bundestrainer.

Der immer noch wankende Titelverteidiger Deutschland muss heute (16 Uhr/ZDF) nicht nur dem letzten Gruppengegner trotzen, sondern auch den äußeren Widrigkeiten, um den ersten Vorrunden-K.o. bei einer Weltmeisterschaft abzuwenden. Blitz, Donner und Starkregen verhinderten gestern Abend das geplante Abschlusstraining von Manuel Neuer und Kollegen im WM-Stadion. Der vom Wasser überflutete Rasen sollte geschont werden. Löws Team musste kurzfristig in eine andere Trainingsstätte ausweichen. Zur Anstoßzeit am Mittwoch sind in der über 1000 Jahre alten Tatarenstadt an der Wolga Sonne und große Hitze angesagt.

„Physis wird eine Komponente“

„Die Physis wird eine wichtige Komponente. Wenn es 30 Grad hat wie angekündigt, spielt das schon eine Rolle“, bemerkte Löw. Er sucht vor dem dritten Turnierspiel weiterhin nach dem schlagkräftigsten Personal. Sebastian Rudy fällt nach seinem mehrfachen Nasenbeinbruch aus. Mats Hummels dagegen ist nach Problemen am Halswirbel und der Pause gegen Schweden wieder einsatzfähig, wie der Bundestrainer berichtete.