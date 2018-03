Löws große Gelassenheit

Anzeige

Der Kritik des Abwehrchefs nach dem 1:1 gegen Spanien folgte nun die Ansage des Mittelfeldmannes. „Wir sind nicht so gut, wie uns immer eingeredet wird. Wir sind nicht der absolute Favorit, der nach Russland fährt. Das war vorher Quatsch und ist auch jetzt Quatsch. Aber vielleicht gibt es jetzt ein paar mehr, die das auch so sehen“, sagte der Star von Real Madrid und ließ die personellen Wechselspiele im Test gegen Brasilien nicht als Ausrede für den schwachen Auftritt gelten: „Natürlich ist es schwierig mit vielen Umstellungen, aber jeder ist auch für sich verantwortlich, dass er sein Bestes gibt. Heute hatten einige Spieler die Chance sich zu zeigen, haben es aber nicht getan. Ich habe von allen mehr erwartet. Da ist noch eine Menge Luft nach oben.“

In der Wohlfühloase Nationalmannschaft, die gerade auch wegen des guten Binnenklimas in den vergangenen Jahren so erfolgreich war, gibt es also durchaus ein paar Reibungspunkte. Aber Boateng und Kroos dürfen Missstände ansprechen. Die zwei Führungsspieler sind über jeden Zweifel erhaben und ihre Einschätzungen vom Bundestrainer sogar ausdrücklich erwünscht. Auch er weiß: Die Kritik wird den Konkurrenzkampf bis zur vorläufigen Kadernominierung am 15. Mai noch einmal verschärfen – und genau das ist ganz im Sinne von Löw, der in Berlin anders als Kroos die Umstellungen durchaus als Erklärung für den ungewohnt tempo- und kreativlosen Auftritt durchgehen ließ.

Es gibt keine erste Elf

„Wir haben sehr viele Wechsel vollzogen – und dann ist es nicht einfach“, sagte der 57-Jährige und verwies darauf, dass es derart krasse Personalrochaden während eines Turniers natürlich nicht geben werde. „Dort geht es dann eher um punktuelle Wechsel. Es ist immer einfacher, in ein Gesamtgefüge zu kommen. Diesmal hatten wir Mats Hummel, Sami Khedira und Mesut Özil nicht dabei. Diese Spieler können in schwierigen Situationen den Unerfahrenen helfen“, sagte der Bundestrainer und meinte mit Blick auf den deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den Auftritten gegen Spanien und Brasilien: „Es wäre vermessen zu sagen, dass es zwei gleichstarke Mannschaften geben kann.“

Allerdings legt er Wert auf die Feststellung, dass es keine erste Elf gibt. Das wiederholte er noch einmal in der Hauptstadt. Soll heißen: Von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, kann sich kein Profi sicher sein und muss sich angesichts der riesigen Auswahl an erstklassigen Spielern stets neu bewiesen. Für einen Trainer gibt es zweifelsohne nichts Schöneres – was Löws Gelassenheit umso mehr erklärt.

