Marco Reus soll es richten

Es spricht fast alles dafür, dass es so kommen wird und Bundestrainer Joachim Löw diesmal auf den Ideenreichtum und die Torgefahr des Dortmunders zurückgreifen wird – entweder auf dem linken Flügel für Julian Draxler oder in zentralerer Rolle für Mesut Özil, der sich zurzeit einer heftigen Kampagne von Teilen der Medien ausgesetzt sieht.

Hector wieder im Training

Eine Entwicklung, die dem Teammanager missfällt. „Der größte Teil der Kritik ist gerechtfertigt, aber ich finde es schade, wenn es unter die Gürtellinie geht wie bei Mesut Özil oder anderen Spielern, die sich um Deutschland verdient gemacht haben. Sie sollten hart und kritisch bewertet werden, aber man sollte nicht zu sehr in Häme gehen“, betonte Oliver Bierhoff gestern in Sotschi und deutete personelle Veränderungen für Samstag an: „Irgendeinen Impuls wird es schon geben.“

Einer dieser Impulse dürfte die Rückkehr des gegen Mexiko grippekranken Linksverteidigers Jonas Hectors werden – und eben die Hereinnahme von Reus, des Unvollendeten im DFB-Team, den Verletzungen um die Teilnahme an den Turnieren 2014 und 2016 brachten. Nach dem WM-Triumph in Rio vor vier Jahren hatte Siegtorschütze Mario Götze mit einem Reus-Trikot nette Grüße nach Hause geschickt, doch sein Kumpel hatte sofort nach dem Abpfiff den Fernseher ausgeschaltet – der Schmerz darüber, nicht dabei sein zu können, war zu groß. Reus schien damals vom Pech verfolgt: In einem Zeitraum, in dem Thomas Müller fast 100 Länderspiele ansammelte, schaffte es der verletzungsanfällige BVB-Star auf gerade einmal 32 Einsätze im DFB-Trikot.

Verwirrung um Löw-Ansage

Die WM in Russland sollte sein Turnier werden – da wäre es von Vorteil, wenn es nicht schon nach drei Spielen wieder vorbei wäre. Während des Trainingslagers in Südtirol hatte der Bundestrainer eine regelrechte Eloge auf Reus gehalten. „Ich nehme ihn als Spieler wahr, der wahnsinnig geschickt, intelligent und überraschend spielt für den Gegner. Er hat ein unglaubliches Können in seinen Aktionen, es wirkt so leicht und spielerisch. Sein Timing ist richtig, auch im Passspiel. Er ist raffiniert im Abschluss. Er wirkt auf mich sehr gut“, sagte Löw Ende Mai fast schon überschwänglich und resümierte prägnant: „Marco ist eine Rakete!“

Zum Zünden brachte der Bundestrainer diese aber im Auftaktspiel gegen Mexiko – für viele überraschend – nicht von Anfang an. Als es dann so kolossal schiefging, war ein Faktor dafür schnell ausgemacht: Reus fehlte trotz starker Form.

Dann machte es der Tempodribbler mit der schnellen Auffassungsgabe auch noch schlimmer, als er wohl versehentlich ausplauderte, dass ihm Löw bereits im Trainingslager gesagt habe, dass er beim Start nicht beginnen würde, „weil wir davon ausgehen, dass das Turnier sehr lang geht und ich vor allem in den wichtigen Spielen . . .“ – dann unterbrach Reus.

Darauf gestern angesprochen, bestätigte der BVB-Star, dass er schon lange wusste, gegen Mexiko nicht in der Startformation zu stehen. Das soll am Samstag anders sein, wie Reus in Sotschi betonte: „Der Bundestrainer kennt mich und weiß um meine Fähigkeiten. Ich möchte der Mannschaft helfen, egal auf welcher Position.“

