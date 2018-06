Nach dem Fiasko von Kasan lässt Löw seine Zukunft offen

Anzeige

Die früheren Nationalspieler Mario Basler und Toni Schumacher sowie Manager-Legende Reiner Calmund haben mit großer Ernüchterung auf das Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM reagiert. Sie fordern nun eine klare Aufarbeitung.

Eine Niederlage gegen die fußballerisch im Normalfall haushoch unterlegenen Asiaten konnten sich auch die Millionen Fußball-Fans im Land nicht vorstellen – bis sie mitansehen mussten, wie lethargisch und inspirationslos das Team des Weltmeisters diese entscheidende Begegnung anging. In der ersten Halbzeit ließ die DFB-Auswahl gegen den limitierten Gegner im Grunde alles vermissen. Eine funktionierende Spielidee suchte man vergebens, genauso wie die richtige Einstellung zur Bedeutung der Partie. Selbst das halbherzige Pressing der Koreaner reichte, um den deutschen Spielaufbau nachhaltig zu stören.

Schon heute auf dem Rückflug

Löw hatte wieder auf fünf Positionen gewechselt und sogar Thomas Müller auf die Bank gesetzt. Es brachte: nichts. In den Aktionen nach vorne mangelte es an Tempo, Zutrauen und Kreativität, weder Sami Khedira, Mesut Özil oder Marco Reus noch der ganz schwache Leon Goretzka brachten etwas Zielbringendes zuwege. Es sprach Bände, dass Timo Werners übers Tor geblockter Schuss in der 39. Minute (!) der erste vernünftige Abschluss des DFB-Teams im gesamten Spiel war. Es war ein erbärmlicher, erschreckender Auftritt des Champions.

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel zwar zwingender, vor allem nach der viel zu späten Hereinnahme von Mario Gomez als kopfballstarkem Zielstürmer nach knapp einer Stunde. Aber die paar Chancen ließ die deutsche Auswahl liegen, und als immer klarer wurde, dass die Schweden das Parallelspiel gegen Mexiko gewinnen würden und ein eigener Sieg notwendig war, musste Löw wie schon gegen Schweden gefährlich offensiv wechseln. Die Koreaner kamen zu riesigen Konterchancen und in der zweiten Minute der Nachspielzeit zu ihrem Tor, als Kroos einen Ball unglücklich zu Young-Gwon Kim verlängerte. Erst urteilte Schiedsrichter Mark Geiger auf Abseits, nach Ansicht der Videobilder gab er den korrekten Treffer. „Da waren wir moralisch tot“, gestand Löw. Als Neuer mit in der gegnerischen Hälfte stürmte, erhöhte Hyeung-Min Son (90.+6) sogar noch auf 2:0. Der Rest war Trauer und Fassungslosigkeit, dass die mit so großen Hoffnungen angetretene Reise nach Russland nach gut zwei Wochen schon wieder zu Ende ist. Schon heute um 11 Uhr verlässt die Maschine mit dem DFB-Tross Moskau in Richtung Frankfurt.

Die Spieler selbst scheiterten bei der Nennung von nachvollziehbaren Gründen für den kolossalen Misserfolg. „Die letzten Jahre waren sensationell. Dass man mal Schiffbruch erleidet, war zu erwarten. Dass es jetzt passiert ist, ist traurig. Wir haben nach der Vorbereitung nicht die Kurve bekommen“, sagte Khedira. In seiner Analyse, warum das Projekt Titelverteidigung in einem einmaligen Scherbenhaufen endete und Kasan 2018 künftig in einem Atemzug mit der „Schande von Córdoba“ 1978 genannt werden wird, fand Löw klare Worte. Er attestierte eine „gewisse Selbstherrlichkeit vor dem Turnier“, die er schon vor dem Auftakt gegen Mexiko gespürt habe. „Wir sind nicht am Willen und am Wollen gescheitert. Der Mannschaft hat die Leichtigkeit, spielerische Klasse und Dynamik gefehlt“, sagte der Bundestrainer: „Wir haben nicht gezeigt, was wir können. Wir sind verdient ausgeschieden.“

Und wie geht es jetzt weiter? DFB-Präsident Reinhard Grindel bekannte sich gestern Abend öffentlich noch zum entthronten Weltmeister-Trainer: „Es wird einen Umbruch geben. Das war schon vor der WM klar. Wir trauen Jogi das zu. Diese Meinung war ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung und diese Meinung ist unverändert. Er hat beim Confed Cup gezeigt, dass er das kann.“ Die nächsten Tage werden zeigen, ob Löw tatsächlich der Mann sein wird, der den Neuanfang im DFB-Team dirigieren wird. Man darf daran große Zweifel haben.

