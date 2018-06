Nach Fehlstart sofort schwer unter Druck

Thomas Müller geht nach dem Spiel bedient vom Platz. Der Münchner stand in der Partie gegen Mexiko ebenfalls komplett neben sich. © dpa

Moskau.Der entsetzte Gesichtsausdruck von Toni Kroos sprach Bände. Als der Schuss des eingewechselten Julian Brandt in der 89. Minute nur am Außenpfosten entlangstrich, schien dem Star von Real Madrid bewusst zu werden, dass der kapitale Fehlstart des amtierenden Weltmeisters in die WM 2018 nicht mehr abzuwenden war: Die verdiente 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den wohl stärksten Gruppengegner Mexiko

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4797 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.06.2018