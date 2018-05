Neuer – die große Unbekannte

Anzeige

Eppan.Jetzt geht’s los! Für Bundestrainer Joachim Löw beginnt die intensivste Zeit in seiner geliebten Funktion als Fußball-Lehrer. Im Trainingslager gilt es für den 58-Jährigen und seinen Stab, bis zum 7. Juni die Grundlagen für ein erfolgreiches WM-Turnier der Nationalmannschaft in Russland zu legen. In Südtirol muss Löw Baustellen schließen und knifflige Personalentscheidungen treffen.

Warum bereitet sich die Nationalmannschaft in Südtirol vor?

Wegen der guten Erfahrungen in der Vergangenheit. Bereits zum vierten Mal absolviert die DFB-Auswahl eine WM-Vorbereitung in der beliebten italienischen Urlaubsregion. „Im Trainingslager geht es darum, die Basis zu legen für das WM-Turnier, das uns alles abverlangen wird, physisch wie mental“, begründet Löw die Auswahl: „In Südtirol haben wir uns immer sehr wohl gefühlt, und die Trainingsbedingungen sind bestens.“ Ein bisschen Aberglaube ist auch dabei: 1990 und 2014 wurde Deutschland Weltmeister. 2010, als Löw mit dem DFB-Team wie jetzt in Eppan weilte, reichte es bei der WM-Endrunde immerhin zu Platz drei.

Wie lange bleibt das Team in Eppan? Was steht auf dem Programm?

Das Trainingslager dauert bis zum 7. Juni, also mehr als zwei Wochen. Es wird in der Regel zweimal am Tag trainiert. Nach einer langen Saison sollen die Spieler konditionell neu aufgebaut und der Hunger auf Erfolg neu entfacht werden. Der Kampf um die Plätze in der WM-Elf wird nach und nach forciert. Am 2. Juni steht ein Test-Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich an. Zwei Tage später muss Löw den endgültigen 23-Mann-Kader dem Weltverband FIFA melden.