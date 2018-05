Neuers WM-Zweifel wachsen

Anzeige

München.Verzichtet Manuel Neuer am Ende selbst auf die WM? Diese Frage stellt sich immer mehr. Denn so zweifelnd wie in diesen Tagen hat man den Fußball-Welttorhüter nie zuvor erlebt. „Ich denke wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Therapie zu Therapie“, antwortete der DFB-Kapitän auf die Fragen zu seinem immer wieder verschobenen Comeback nach seinem Mittelfußbruch und der noch möglichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland. „Es gibt keine Prognose“, sagte der 32 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München.

Klar ist: Neuer wird auch am Samstag im letzten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart nicht zum Kader des FC Bayern gehören. Das gab der mit einem Ständchen von Spielern und Fans gefeierte Trainer Jupp Heynckes an seinem 73. Geburtstag am Mittwoch bekannt. Damit verpasst Neuer auch die letzte Chance, doch noch vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders durch Bundestrainer Joachim Löw am kommenden Dienstag in Dortmund ein Comeback im Tor des Meisters zu geben.

DFB-Fahrplan 15. Mai: Bundestrainer Joachim Löw gibt im Dortmunder Fußballmuseum sein vorläufiges WM-Aufgebot bekannt. Maximal 35 Spieler dürfen gemeldet werden. ab 23. Mai: Trainingslager in Eppan/Südtirol 2. Juni: Testspiel in Klagenfurt gegen Österreich spätestens 4. JunI: Löw muss sein 23-köpfiges WM-Aufgebot bekanntgeben. 8. Juni: Testspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien 12. Juni: Abflug nach Moskau 17. Juni: Erstes WM-Spiel gegen Mexiko 23. Juni: Zweites WM-Spiel gegen Schweden 27. Juni: Drittes WM-Spiel gegen Südkorea

„Für das Pokalfinale ist die Entscheidung hingegen noch offen“, sagte Heynckes in einem offiziellen Bayern-Statement und korrigierte damit ein zuvor kursierendes Zitat von ihm, wonach Neuer auch für das letzte Münchner Saisonspiel am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt nicht infrage komme.