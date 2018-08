„Nicht einfach, aber wunderschön“

Anzeige

Berlin.Routinier Mario Gomez macht Schluss – die Debatten um die notwendigen Veränderungen in der Nationalmannschaft gehen weiter. Nach einem „sehr guten Gespräch“ mit Bundestrainer Joachim Löw, der noch immer im Verborgenen den blamablen Auftritt seines Teams bei der WM in Russland aufarbeitet, verkündete der 33 Jahre alte Gomez am Sonntag seinen Rücktritt aus dem DFB-Team.

Indes erwartet Ligaboss Reinhard Rauball von Löw „eine sehr klare sportliche Analyse“. Der Präsident der Deutschen Fußball-Liga ergänzte deutlich: „Und dass der Analyse Taten folgen – auf und neben dem Platz.“ Noch in diesem Monat soll es ein weiteres Treffen von Vertretern der Spitzenvereine mit der DFB-Führung und der Sportlichen Leitung der Nationalelf geben.

„Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön“, erklärte Gomez: „Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen.“