Niederlande schlagen spät zu

Gelsenkirchen.Für den nicht mehr zu vermeidenden Ernstfall hatte sich der „Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca Cola“ ein aufmunterndes Motto ausgedacht. „Wir kommen wieder. Keine Frage“, stand auf einem später abgehängten Spruchband in der Gelsenkirchener Arena vor dem Duell gegen die Niederlande zu lesen. Der Abstieg des entthronten Weltmeisters aus der A-Gruppe der Nations League war durch das 2:0 der Holländer gegen Frankreich schon am Freitagabend besiegelt worden. Auf Schalke ging es für die DFB-Elf nur noch darum, mit einem couragierten Auftritt gegen den Nachbarn die nicht unumstrittene Erzählung vom erfolgreich angeschobenen Neuaufbau weiter zu schreiben, dem Erzrivalen den Einzug ins Finalturnier zu verbauen – und mit einem Sieg bei der Auslosung für die EM-Qualifikation als Gruppenkopf gesetzt zu sein.

Lange Zeit sah es so aus, als ob die Mannschaft von Joachim Löw diese Mission erfüllen würde: Doch zwei Gegentreffer in der Schlussphase kosteten beim 2:2 (2:0) den Sieg gegen die Holländer, die als Gruppensieger ins „Final Four“ einziehen. Die DFB-Elf sah nach Toren von Timo Werner (8.) und Leroy Sané (20.) fünf Minuten vor dem Abpfiff bereits wie der Sieger aus, doch die Elftal schlug durch Treffer von Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.) noch einmal zurück. „Ein 2:0 darf man fünf Minuten vor Schluss nicht mehr hergeben. Es ist schade, bis zum 2:0 hatten wir alles im Griff, dann bekommen wir das dumme 2:1. Dass wir noch das 2:2 bekommen, ist bitter“, sagte Torschütze Werner.

Müllers 100. Spiel

Los ging es ähnlich fulminant wie am vergangenen Donnerstag in Leipzig gegen die Russen. Es waren gerade einmal acht Minuten gespielt, da leitete Serge Gnabry einen Kroos-Pass direkt auf Werner weiter, der aus 18 Metern die Lücke fand – das 1:0 war der erste Wirkungstreffer für Team Oranje.

Das große Ziel Finalturnier geriet für die Gäste schon Mitte der ersten Hälfte ordentlich außer Sichtweite: Der starke Sané hatte zunächst Probleme, ein sehenswertes Zuspiel von Kroos zu verarbeiten, aber nachdem der Jungstar von Manchester City den Ball unter Kontrolle gebracht hatte, stand es 2:0 (20.). Die DFB-Elf hatte aus zwei Chancen zwei Tore gemacht, bei dieser Effizienz half den Niederländern auch ihr Ballbesitz nicht (58:42 Prozent). Nur bei Niklas Süles Beinahe-Kopfballeigentor wurde es im deutschen Strafraum einmal richtig gefährlich (34.).

Viel besser funktionierte da die auf schnelle Gegenstöße und das Tempo des Express-Angriffs um Werner, Gnabry und Sané setzende Strategie des Löw-Teams, das mit frühem Pressing fast permanent für erhöhten Blutdruck in der niederländischen Defensive sorgte.

Schon 40 Sekunden nach Wiederanpfiff ging es in diesem Stil weiter: Gnabry bediente Werner, aber diesmal war Hollands Schlussmann Jasper Cillesen auf der Höhe des Geschehens (46.). Der Europameister von 1988 musste nun natürlich mehr Risiko nehmen, um der Partie vielleicht doch noch eine Wende zu geben. Aber die deutsche Defensive arbeitete aufmerksam und aggressiv – aus dem Spiel heraus schafften es die Niederländer kaum, Chancen herauszuspielen – bis in die Schlussphase.

Thomas Müllers 100. Spiel für Deutschland wurde zur Nebensache, als die Partie in den Schlussminuten kippte. Erst schenkte Leon Goretzka den Ball leichtfertig in der Vorwärtsbewegung her – und Promes schoss fünf Minuten vor dem Ende zum 2:1-Anschlusstreffer ein. Der zum Mittelstürmer umfunktionierte Abwehrchef van Dijk war es schließlich, der kurz vor dem Abpfiff den Ball zum 2:2 über die Linie drückte, als die deutsche Abwehr eine weitere Situation nicht entscheidend klären konnte.

