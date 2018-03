Nummer 1 im Wartestand

Anzeige

Düsseldorf.Marc-André ter Stegen ließ sich nicht locken. Nicht einmal kam das Wort von der „Nummer 1“ aus seinem Mund. Über eine mögliche Rolle als Stammtorhüter der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland wollte sich der gebürtige Mönchengladbacher am Tag vor dem Testländerspiel gegen Spanien in Düsseldorf nicht äußern. „Ich bin nur konzentriert auf das, was jetzt passiert“, sagte er.

Stattdessen schickte der 25-Jährige beste Genesungswünsche nach München zu DFB-Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem dritten Mittelfußbruch weiterhin nur ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren kann. Wann der Münchner Welttorhüter wieder ins Teamtraining einsteigen und Wettkämpfe bestreiten kann, ist offen.

Positive Bilanz Das Testspiel gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf ist die 939. Partie in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bislang gab es 548 Siege, 190 Remis und 200 Niederlagen. Das Torverhältnis ist mit 2114:1100 auch positiv. Für Joachim Löw ist der Jahresauftakt 2018 das 159. Länderspiel als Bundestrainer. 106 Siege, 29 Unentschieden und 23 Niederlagen stehen in der Bilanz des 58-Jährigen. Aktuell erlebt die DFB-Auswahl die längste Erfolgsserie in der zwölfjährigen Cheftrainer-Amtszeit von Löw. Seit 21 Spielen ist sie ungeschlagen.

„Ich weiß nicht, wie es um ihn steht. Wir wünschen ihm alle die Gesundheit, die er benötigt, damit es dazu reicht, rechtzeitig fit zu werden“, sagte ter Stegen zu Weltmeister Neuer, der laut Bundestrainer Joachim Löw derzeit wieder bei 90 Prozent seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist. „Ich habe absoluten Respekt, was er gezeigt hat für Deutschland. Das muss man neidlos anerkennen, dass er einen guten Job gemacht hat“, ergänzte der Stammtorhüter des FC Barcelona.