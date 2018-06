„Rakete“ Reus soll bei der WM zünden

Anzeige

Eppan.Beim letzten Training vor dem Südtiroler Bergpanorama trugen beide pinkfarbene Leibchen und übten in derselben Gruppe. Und auch bei der WM-Generalprobe am Freitag (19.30 Uhr/ARD) gegen Saudi-Arabien werden Marco Reus und Julian Draxler wohl nebeneinander auflaufen. Doch beim Turnier in Russland sind die zwei Fußball-Nationalspieler auch harte Kontrahenten um den Stammplatz auf Links. „Der Konkurrenzkampf ist da, das weiß ich“, sagte Draxler. „Konkurrenz ist wichtig. Nur so kannst du maximalen Erfolg haben“, bemerkte Reus zum Zweikampf.

Vor der abschließenden Übungseinheit gestern in der Sportzone Rungg führte Bundestrainer Joachim Löw ein Vier-Augen-Gespräch mit Reus, der lange Zeit der größte Pechvogel im Nationalteam war. Vor vier Jahren hatte sich der Mann mit den „außergewöhnlichen Fähigkeiten“ (Joachim Löw) beim 6:1 im letzten Testspiel gegen Armenien schwer verletzt und konnte später den WM-Triumph seiner Kollegen nur am Fernseher erleben. 2016 musste Reus wegen anhaltender Probleme am Schambein aus dem EM-Vorbereitungscamp abreisen.

Bierhoff appelliert an Fans DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hat Vorwürfe gegen den DFB über den Umgang mit dem umstrittenen Treffen der Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich zurückgewiesen. Auf die Frage, warum der DFB nicht alles dafür getan habe, ohne das Thema zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen zu können, antwortete Bierhoff : „Was hätten wir noch mehr machen sollen? Ich bin der Meinung, wir haben sehr viel gemacht – und jetzt reicht es dann auch.“ „Es ist viel diskutiert worden. Und es wird uns auch weiter begleiten. Was ich den beiden Spielern sage, ist, hakt es ab“, fuhr Bierhoff fort. Der 50-Jährige appellierte vor dem Test gegen Saudi-Arabien an die deutschen Fans. „Bei aller Verärgerung, die wir haben: Wir sind ein Team auch in Deutschland mit unseren Fans.“

„Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht daran denke“, gestand Reus im Trainingslager. Doch der Dortmunder schloss gleich an: „Ich gehe jetzt sicher nicht mit Angst in das Spiel. Ich weiß aus Erfahrung, dass immer etwas passieren kann. Ich werde deshalb in keinem Zweikampf zurückziehen“, erklärte der 29-Jährige vor der WM-Generalprobe für Russland. Erstmals seit dem 2:3 gegen England im März 2016 könnte Reus wieder in der DFB-Startelf stehen.