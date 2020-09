Regelkunde für den Debütanten

Stuttgart.Dass er jede Menge neuer Erfahrungen sammeln würde, war Robin Gosens klar. Seine Premiere in der deutschen Nationalmannschaft im gestandenen Fußballer-Alter von 26 Jahren, gegen Spanien, einen mit Weltklasse gespickten Gegner. „Es war ein gigantischer Abend“, sagte der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo nach dem 1:1 (0:0) im Geisterspiel von Stuttgart in der Nations League.

Nur auf den unfreiwilligen Nachhilfekurs in Regelkunde hätte der Spätstarter vom Niederrhein gerne verzichtet. „Ich habe auf jeden Fall heute Abend wieder was gelernt. Ich dachte: Wenn ich genau hinter der Grundlinie bin, bin ich nicht mehr Teil des Spiels. Aber anscheinend ist das leider Gottes wohl nicht der Fall.“, sagte Gosens, nachdem er beim Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit eine unglückliche Figur abgegeben hatte. Was war passiert? Der DFB-Debütant konnte beim letzten Angriff der Spanier die Flanke von Ferrán Torres nicht verhindern, grätschte am Ball vorbei ins Tor-Aus. Rodrigo Moreno gewann in der Mitte das Kopfball-Duell gegen Robin Koch und José Gayà schob zum 1:1 ein. Es war kein Abseits. Wegen Gosens.

Am Sonntag in der Schweiz

„Es geht mir ordentlich auf den Zünder, dass wir in letzter Sekunde noch dieses Eier-Gegentor bekommen“, haderte Gosens mit seinem folgenschweren Regel-Irrtum, der den positiven Gesamteindruck nur ein wenig trübte. Denn die Führung für das DFB-Team durch Timo Werner (51.) hatte der Sohn eines niederländischen Vaters und einer deutschen Mutter durch einen Flankenlauf und eine scharfe Hereingabe mit vorbereitet. Auch der Bundestrainer war mit dem ersten Auftritt seines Wahl-Italieners zufrieden. „Ich habe Robin gut gesehen. Er war sehr dynamisch nach vorn und hat einige gute Flanken geschlagen“, sagte Joachim Löw. Mit dem Ärger über den späten Ausgleich wollte sich der 60-Jährige nicht zu lange aufhalten. Zu kurz war die Vorbereitung, zu wild zusammengewürfelt seine Mannschaft, die bis auf Leroy Sané ohne die Bayern-Stars und die Leipziger Fraktion auskommen musste.

Löw stellte lieber die hoffnungsvollen Ansätze hervor, die sein junges Team eine Stunde lang gegen die Spanier gezeigt hatte, bevor die schwindenden Kräfte dafür sorgten, dass die DFB-Elf fast nur noch verteidigte. „Die Jungs haben alles rausgeholt, was zurzeit möglich ist. Es war eine Sache der Kraft und der Konzentration. Wir haben nach 60 Minuten gemerkt, dass die Kraft noch nicht reicht, über 90 Minuten so zu attackieren. Wir wollten uns fallen lassen, das war aber auch schon vorher klar. Insgesamt haben wir es wirklich gut gemacht, mit der Art und Weise über große Teile des Spiels bin ich sehr zufrieden. Wenn man bedenkt, dass einige Spieler direkt aus dem Urlaub gekommen sind und sechs oder sieben noch gefehlt haben“, sagte der Freiburger.

Am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) soll nahe von Löws Heimat in Basel gegen die Schweiz der wieder vertagte erste deutsche Sieg in der 2018 eingeführten Nations League folgen. Ergebnisse seien ihm in der aktuellen Phase allerdings nicht so wichtig, bekannte Löw. „Ich will eine Entwicklung sehen.“

Die Erkenntnisse wird der Bundestrainer im EM-Jahr allerdings nur häppchenweise präsentiert bekommen – das Mammutprogramm der ersten Post-Corona-Saison führt dazu, dass Löw seinen Leistungsträgern immer wieder Verschnaufpausen gönnen muss. „Sonst sieht man die Folgen im nächsten April oder Mai“, sagte er. Dann, wenn es in die heiße Phase vor dem um ein Jahr verschobenen Europameisterschaft geht. Schon in Basel soll es wieder Veränderungen geben. „Logischerweise werden wir ein paar frische Kräfte bringen in der Schweiz“, kündigte Löw an. Gelegenheit, sein Team taktisch neu einzustellen, sieht er nicht. „Die nächsten Tage können wir nicht so viel im Training machen. Wir werden regenerieren.“

